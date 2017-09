Mañana se jugará la 4ª fecha del Torneo Facundo López

08/09/2017 - Una extensa programación se cumplirá mañana, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, que lleva el nombre de Facundo Nahuel López. La programación de partidos es la siguiente: cancha de Kiosco de Pringles: 15, Villa Rosita vs. Barrio Avenida; 16.10, Pollería Sur vs. La Banda FC; 17.20, Bartolomé Mitre FC vs. San Martín FC. Cancha del Club San Fernando: 15, Calle 1 FC vs. La Guarida FC; 16.10, Club San Fernando vs. Atlético FC; 17.20, San Fernando FC vs. El Cruce FC. Cancha del C. S. Avenida: 15, Avenida B vs. El Gigante de La Banda. Cancha Libertad: 15, Real Villa Griselda vs. Solo Moto. Cancha de Calle 3 FC: 15, Ferretería Ovejero vs. Kiosco de Pringles; 16.10, Calle 3 FC vs. Juveniles de Calle 2 FC; 17.20, Club 9 de Julio vs. Distribuidora Banda. Cancha de Calle 2 FC: 15, Frasgas FC vs. San Javier FC; 16.30, Calle 2 FC vs. Sao Pablo FC. Cancha de El Cruce: 15, La 23 FC vs. El Potrero FC. Cancha de Sportivo 25: 15.30, La Ancha FC vs. Defensores FC.l