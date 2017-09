Súper Eli y Ferretería Ovejero, por los tres puntos

08/09/2017 - Con el partido entre Súper Eli y Ferretería Ovejero continuará hoy disputándose la novena fecha del Torneo Anual que organiza la Liga Comercial de la ciudad de La Banda. Cabe recordar que anoche, al cierre de esta edición, se enfrentaban Servicred vs. Novalux y Roberto Chelala con Electronorte, respectivamente. Para el compromiso de esta noche, tanto Súper Eli como Ferretería Ovejero tratarán de mostrar sus mejores armas para ir en busca de un resultado que les permita seguir por el camino de la esperanza y la ilusión. Se espera un duelo apasaionante y con muchas opciones de gol. La actividad se prolongará hasta el próximo domingo cuando se complete la fecha con el siguiente programa de encuentros. En la cancha 1 del Sindicato de Empleados de Comercio de La Banda, 11.30, CD Parque vs. Cel Mayorista (30 minutos de tolerancia); 13, JM Deportes vs. Polisan; 14, La Ferretería vs. Óptica Ver Más; 15, Despensa Facu vs. PLB; 16, Pollería Sur vs. Híper Liber tad. En cancha 2, 11.30, Distr. Miliy vs. Aut. Zahuy (30 minutos de tolerancia) y 13, Innovar Celulares vs. Distr. Romero. 