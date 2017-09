Alte. Brown expone la punta ante Sitravise

08/09/2017 - El campeonato Clausura que organiza la Asociación de Futbolistas Amateurs tendrá continuidad el próximo sábado con varios partidos donde se destaca, el duelo entre Almirante Brown y Sitravise Ipvu. La cartelera completa es la siguiente. En cancha de Asociación 1: 15, Gremio Municipal vs. Amigos Mona Acuña y 16,30, Loreto Unidos vs. San Roque. En Asociación 2: 15, Campeones del 28 vs. Zanjón y 16,30, Maestros vs. Hotel Savoy. En Club Banco Provincia: 15, Mis Nietitos vs. Saravah y 16,30, Súper Colón vs. Puente Alsina. En EL LIBERAL: 15, Villa Hortensia vs. Norcen-Panificadora Kuky y 16,30, San Carlos vs. Expreso San Nicolás. En San Isidro (Santa María): 15,30, Sitravise -Ipvu vs. Almirante Brown. En Ingenieros: 16, Técnicos vs. Banco Provincia “B”. En Defensores de Forres: 16, Rabenar vs. H.C. Lubricantes.l