El arquero Bravo fue el héroe del agónico empate de El Liberal

08/09/2017 - Federico Bravo, arquero de El Liberal, se convirtió en el héroe de su equipo en el agónico empate 2 a 2 ante Radio Mitre, por la cuarta fecha del Torneo Interprensa que organiza el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero. Cuando se jugaba tiempo adicionado y El Liberal perdía 2 a 1, el arquero fue al área rival y capturó el rebote en el palo de un tiro libre, para meter un potente remate que se transformó en el agónico 2 a 2. En los restantes partidos de la cuarta fecha también hubo muchos goles. Prensa Santiago goleó 5-2 a Radio Panorama y Cable Express venció 4 a 3 a Noti Express. Las posiciones quedaron así: Cable Express 10; Noti Express 9; El Liberal y Radio Mitre 7; Prensa Santiago 6; Radio Nacional/Fantástica y Radio Panorama 3; Radio Express 0. Próxima fecha, martes: Nacional/Fantástica vs. Cable Express, Noti Express vs. El Liberal y Mitre vs. Panorama.l