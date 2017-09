Esta noche se pondrá en marcha la tercera fecha en El Buen Pastor

- El Buen Pastor será escenario esta noche de la tercera fecha de la Liga de los mecánicos. Cancha 2: 22, Novara vs. OV Tren Delantero y 23, Renault vs. Los de La Banda. Cancha 3: 22, Versalles vs. Lo Bruno y 23, Senna vs. Rec. Ocampo. Mañana será el turno de la Liga Femenina. Cancha 2: 18, Potencia vs. Chelsea; 18.45, Tegen Fem vs. Manchester y 20.15, Águilas vs. Belgrano B. Cancha 3: 18, Celtic vs. La Vía Fem; 18.45, Santiago Fut. Fem vs. Chiquis y 19.30, Ankara vs. Belgrano. Cancha 4: 20.15, Guapas vs. Revancha y 21, Balcarce vs. La Quinta.l