"Sin fiscales es imposible avanzar" en la causa Maldonado

Fotos JUSTICIA. Aun no hay información clara, tras su desaparición.

08/09/2017 -

La abogada de la familia de Santiago Maldonado, Verónica Heredia, consideró que "sin fiscales que hagan su trabajo es imposible avanzar en una investigación", y denunció la existencia de registros de la Gendarmería que se encuentran ‘adulterados’, durante una rueda de prensa ofrecida en Esquel, Chubut, donde está el juzgado federal que interviene en la causa por la desaparición del joven artesano.

"A 37 días de la desaparición de Santiago (Maldonado) no tenemos aún información clara. Es preocupante que no se tomen medidas claras para avanzar con la causa. Pedidos un rol más activo del Ministerio Público porque sin fiscales no se puede avanzar en ninguna investigación", declaró Heredia a los medios de prensa.

La letrada estimó que "están dadas las condiciones" para que en el marco de la administración del expediente algunas personas sean llamadas a brindar declaración indagatoria.

"Comprobamos que los libros y los registros de Gendarmería están corregidos, tachados y adulterados por lo menos desde el 17 de agosto. Por eso queremos que haya mayor celeridad con respecto a las pericias que se tengan que hacer para saber qué le pasó a Santiago", observó.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, quien instruye en el expediente por la desaparición del joven de 28 años que, según testigos, fue visto por última vez en la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen.