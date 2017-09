El Papa exhorta al pueblo colombiano a la reconciliación, tras alcanzar la paz

08/09/2017 -

BOGOTÁ, Colombia. El pueblo colombiano debe dar el paso hacia la reconciliación tras alcanzar la paz, pidió el papa Francisco en los mensajes dirigidos al presidente Juan Manuel Santos, los jóvenes y los obispos en el segundo día de su visita pastoral al país. Francisco, que llegó el miércoles en la tarde a Bogotá, tuvo ayer la jornada más "política" de su gira de cinco días por el encuentro con Santos en la Casa de Nariño. "Quise venir hasta aquí para decirles que no están solos, que somos muchos los que queremos acompañarlos en este paso; este viaje quiere ser un aliciente para ustedes, un aporte que en algo allane el camino hacia la reconciliación y la paz", señaló ante el presidente y unos 700 invitados en la Plaza de Armas. El lema de esta visita es "Demos el primer paso" para subrayar la necesidad de reconciliación de un país polarizado tras la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, ahora convertida en partido político. Francisco no mencionó expresamente el acuerdo de paz con las Farc, pero reconoció "los esfuerzos que se hacen y han hecho en las últimas décadas, para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación". Por eso insistió en la necesidad de favorecer lo que él ha definido como "cultura del encuentro", que exige "colocar en el centro de toda acción política, social y económica, a la persona humana, su altísima dignidad, y el respeto por el bien común". Ese mensaje lo transmitió también a unos 22.000 jóvenes colombianos y de otros países latinoamericanos que lo esperaron durante horas en la Plaza de Bolívar. Francisco también insistió en la reconciliación en un duro discurso ante los obispos colombianos en un encuentro que mantuvo con ellos en el Palacio Cardenalicio donde les recordó "que no son técnicos o políticos, sino pastores". El Pontífice cerró su segundo día en Colombia con una misa campal en el Parque Simón Bolívar, donde lo recibió más de medio millón de personas. Hoy se trasladará a Villavicencio.