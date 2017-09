Fotos RECORRIDO. Hugo Luego recordó que hace 7 meses que trabaja con Diego Díaz Gallardo.

08/09/2017 -

Hugo Luero es palabra autorizada para hablar de la pelea de esta noche, en la que Diego Díaz Gallardo defenderá el título mundial de los medianos de la WBF.

"Yo creo que va a andar todo muy bien, porque a Diego lo veo muy bien. Ha progresado mucho. Él reapareció siete meses atrás cuando vine con Martín Coggi a hacer una exhibición, que lo atendí y ganó por nocaut en el quinto round. De ahí se enganchó con todos nosotros, entrenábamos juntos, estuvo conmigo trabajando allá en La Plata. Fue creciendo de a poquito", comentó el prestigioso entrenador de boxeo, que además es ex campeón argentino y sudamericano.

"Después, cuando fuimos a la isla Martinica, donde peleó hizo un esfuerzo fuerte y hace mucho tiempo que no peleaba. Hoy el cambio es muy grande. Ha mejorado mucho porque estuvo trabajando como 20 días con Gustavo Zaccarías en Estados Unidos. Ahora vino y seguimos trabajando junto", agregó convencido.

Consultado acerca del rival, opinó: "Estuve mirando un par de videos. No es una pelea fácil, porque no es un paquete. Los paquetes no pelean por el título del mundo. Hay que respetarlo. A Diego lo veo muy bien, porque lo veo más ligero que él. El rival no tiene mucho rebusque en la defensa. Lo veo muy parado, muy erguido".

Por último, se mostró convencido de que el boxeo santiagueño va a despegar. "Raúl Camacho que ha aportado lo de él con respecto a que ahora se armó la Superliga, que es algo nuevo para la Argentina, porque no existía. Y eso le va a dar camino a que el boxeo se levante", indicó.