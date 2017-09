Huracán enfrenta a Huaico Hondo

08/09/2017 -

En cancha de Villa Mercedes se enfrentarán esta noche Huracán Isdyr y Huaico Hondo, por una nueva fecha del torneo de maxibásquet femenino, que hace disputar la Afab. El juego se iniciará a las 20.15.

Mañana, en Coronel Borges, se cumplirá la siguiente programación: 13.30, Atamisqui BBC vs. Villa Constantina; 15.15, Quimilí vs. Coronel Suárez; 16.30, Veteranos vs. Atamisqui; 17.45, Quimilí vs. Club Belgrano; 19, Huracán/Andes vs. Central Córdoba; 20.15, Coronel Borges vs. Club Huaico Hondo.