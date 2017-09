"Mi relación con Lhoan es genial. Peleamos, pero lo más importante es que nos amamos"

Fotos PROYECTO. Charlotte Caniggia junto con su hermano Alexander, lanzarán su reality en los próximos días.

08/09/2017 -

No son días fáciles para Charlotte Caniggia. Desde que decidió, junto con su hermano Alexander, hacer "MTV Caniggia Libre", un reality en el que exhibirán cómo es su vida, su tiempo es limitado. Y, ayer, fue uno de esos días en que se vio absorbida por el fárrago de la grabación de este programa que comenzará a ser emitido desde este lunes 18, a las 23.

Pese a todo, se hizo tiempo para atender a EL LIBERAL y hablar de su presente venturoso y también de su presencia en el Festival Nacional de Cine Premios Las Termas de Río Hondo, que empieza hoy en la "Ciudad Spa" con el apoyo del Gobierno provincial.

La hija de Claudio Caniggia y Mariana Nannis arribará hoy para estar en la inauguración oficial de la muestra cinéfila que compartirá junto con Pablo Rago, Luciano Cáceres, Paola Barrientos y Naiara Awada, entre otras celebridades que también llegarán hoy.

¿Qué significa ser una figura destacada en el Festival Nacional de Cine de Las Termas?

"Estoy muy agradecida por la invitación que me hicieron. Llego mañana (por hoy) y regreso este sábado. Seguro que voy a disfrutar porque se de la calidez de los santiagueños. Me siento honrada y agradecida de viajar a esa ciudad bella de los santiagueños. Estoy muy feliz de que me hayan elegido, no me lo esperaba. Sigo muy feliz. Cuando supe de la invitación inmediatamente dije sí.

¿Cómo te sientes al haber podido desarrollar tu carrera en la Argentina?

"Feliz. Estoy muy bien haciendo lo que hago. Estoy trabajando y eso me hace feliz. Estoy en un muy buen momento en lo profesional y en lo personal. Pronto saldrá el reality show que grabamos con Alex. Estoy muy feliz de poder ser reconocida en mi país porque nací acá. En relación a la carrera no sería posible sin el cariño ni la elección de la gente".

¿Qué temas desarrollarás en el reality con tu hermano Alexander?

En doce capítulos, de una hora cada uno, contaremos nuestras vidas, qué hacemos, cómo vivimos. Es hermosa la experiencia que vivimos con Alex. Estamos grabando a full y trabajando intensamente. En el reality habrá de todo. La convivencia de dos hermanos totalmente distintos, amigos, vida cotidiana, aventuras, alegrías. La idea es que la gente se vea identificada con nosotros y que nos pueda mirar desde un lugar más íntimo, que nos conozca.

¿Cómo está tu relación con Lohan?

Mi relación con Lhoan es genial. Tenemos discusiones como cualquier pareja. Pero lo más importante es que nos amamos y estamos juntos.

¿Qué conoces de Santiago?

No conozco casi nada de Santiago del Estero. Estoy loca por conocer Las Termas y estar presente en este festival.