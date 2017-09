Miguel Ger se mostró consternado por el trágico desenlace de sus colegas

Fotos SINIESTRO. El fuego habría avanzado tan rápido que no tuvieron oportunidad de salvarse.

08/09/2017 -

Los deportistas que perdieron la vida de forma trágica en el siniestro vial que se registró ayer en la ruta 34, tenían previsto llegar a esta ciudad para participar del Campeonato Iberoamericano de Fisicoculturismo, que se desarrollará mañana.

El torneo, en el que las víctimas iban a participar es organizado por Miguel Ger, quien manifestó que conocía a la mujer que conducía el automóvil, Alejandra Rubio, reconocida atleta rosarina.

Al ser consultado sobre el conocimiento sobre las víctimas, Ger indicó: "Claro que los conocía, la mayoría vino el año pasado a competir. Alejandra era una gran amiga mía, una excelente mujer".

"Ayer (por el miércoles) habíamos hablado por teléfono y me contaba que estaban listos... les pedí que tuvieran cuidado en la ruta y me dijo que me quedara tranquilo", recordó Ger.

Posteriormente sostuvo que había diversas versiones sobre cómo se produjo el accidente, pero remarcó: "Mis amigos murieron calcinados, estoy destruido", visiblemente afectado por la situación.

El organizador santiagueño sostuvo que no podía creer cuando le informaron lo sucedido, señaló que tenía todo preparado para que la delegación que venía con Alejandra Rubio se hospedaran en un hotel y tuvieran a su disposición las instalaciones correspondientes para poder entrenarse y prepararse de cara a la competencia.

Consultado sobre si se suspendería el evento que organiza y al que las víctimas iban a concurrir, explicó que en un primer momento iba a ser suspendido, pero que luego muchos de los deportistas le pidieron que no lo hiciera, por lo que tomó la decisión de continuar con el cronograma previsto y que el torneo se haga en homenaje a los cinco fallecidos.

El evento se desarrollará mañana desde las 13 en el edificio de la Escuela Patricias Argentinas, ubicado en Alvarado y Paraná.