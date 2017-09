Fotos Para Neder, si la Corte falla a favor de la demanda de Vidal, "va a perjudicar a todas las provincias"

08/09/2017 -

El vicegobernador de la provincia de Santiago del Estero, José Emilio Neder participó en Buenos Aires de la reunión de autoridades provinciales con motivo de la preocupación que existe a nivel federal por la posibilidad de que se reduzcan los fondos de coparticipación si la Corte Suprema falla a favor de una demanda presentada por la provincia de Buenos Aires que reclama que se le restituya y sin topes, el Fondo del Conurbano Bonaerense.

"El problema no es para la coparticipación del año que viene, el problema es para siempre. Es un problema muy serio, donde lamentablemente si eso prospera va a perjudicar las arcas de todas las provincias", señaló el vicegobernador al ser consultado por Radio Panorama. Destacó que "esto atenta con el federalismo nacional porque cuando las provincias dejamos de tener los recursos necesarios para poder resolver los problemas y producir con ellos un desarrollo y despliegue provincial, cuando nos quedamos sin esos recursos, la gente empieza a emigrar de nuevo a las grandes urbes nacionales y quedamos sin pode producir ese despegue y ese desarrollo federal que nos corresponde".

Neder, señaló que la discusión de esta problemática, "es algo que está establecido en la Constitución y lamentablemente se ha llevado al terreno de la Justicia cuando realmente el terreno de discusión de estos temas es el Congreso nacional. Este es el gran problema en cuestión que tenemos".

Puntualizó que "el otro problema es que si el Gobierno nacional le quiere dar -los recursos que reclama- a la provincia de Buenos Aires, que se lo dé del patrimonio nacional, que no le quite a las provincias. No estamos contra Vidal, pero sí estamos en contra de que eso afecte el patrimonio de todas las provincias". Destacó que "éste es un tema que si la Corte no devuelve para que se trate en el Congreso, lamentablemente vamos a incurrir en una decisión que nos va a llevar a una situación de caos a las provincias de toda la Argentina".