Oxígeno para la inversión

08/09/2017 -

La recuperacion que mue s t r a l a e conomia esta determinando que al menos, el ciclo de caida productiva que arrastraba la Argentina desde 2011, podria estar llegando a su fin. La creciente recaudacion fiscal tambien es otro dato donde la actividad esta mostrando signos de mejoria luego de la terrible caida que se produjo en la etapa final del regimen kirchnerista. Sin embargo, todavia es prematuro calificar este ciclo economico como una etapa de crecimiento. El registro de 1/3 de la capacidad instalada ociosa revela que se esta en una fase de recuperacion, pero lejos aun de una etapa de crecimiento. Los niveles de inversion se encuentran en torno del 15 por ciento anual apenas como para asegurar la renovacion del capital fisico. Aqui tambien se freno la caida. Pero no alcanza. La inversion para que tenga un impacto en los niveles de crecimiento productivo debiera alcanzar al menos el 25 por ciento anual. Esto no depende de la voluntad del gobierno o de una estrategia electoral. La inversion depende de varios factores que este gobierno no puede exhibir mientras este envuelto en una contienda electoral demasiado turbia y mientras no pueda garantizar un horizonte de estabilidad. En primera instancia, la inversion y en especial la extranjera depende de un ambiente de estabilidad macroeconomica donde la tasa de ahorro sea mas importante que el consumo. En segundo lugar, depende de la confianza que despierta un pais, su seguridad juridica, su seguridad fisica y la tasa de imposicion sobre el capital. En tercer nivel, juegan la rentabilidad o la tasa de retorno que conlleven los proyectos de inversion. Estos tres estadios previos a la inversion, no existen en la Argentina, y el gobierno no toma los mecanismos y las decisiones adecuadas para generar ese ambiente pro inversion. El gradualismo no termina de cuajar en medidas que corrijan rapidamente las distorsiones que presenta la economia argentina. Ni resulta efectivo para corregir el deficit fiscal, no fomenta el ahorro interno para no depender de los capitales extranjeros ni tampoco genera las condiciones que permitan fomentar las inversiones productivas. Los tiempos del gobierno y las urgencias de la economia no marchan de la mano. La Argentina necesita rapidamente un shock productivo via aumento de las inversiones y para eso es necesario un shock fiscal. Como los niveles de tributacion estan entre los mas altos del mundo es preciso, una reduccion de la presion impositiva. Para permitir este escenario y no agravar aun mas el deficit del Tesoro, es imperioso una baja rapida del gasto publico que reduzca el tamano de un Estado ocioso e improductivo. La politica gradualista del macrismo quiere imponer una reforma tributaria sin tocar el gasto publico y pretende licuar el deficit fiscal mediante un aumento en la tasa de crecimiento. Todo ello muy lentamente. Ni antes ni despues de las elecciones habra condiciones para la inversion. En la economia, no hay magia. Se trata de decisiones que apunten a crear mejores condiciones para la actividad privada y de un clima de confianza que genere ahorro y atraiga capitales. Ć