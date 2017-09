Federico Bal demandó a Natacha Jaitt por calumnias e injurias

08/09/2017 -

Todo surgió un año atrás cuando Natacha Jaitt (41) asistió al programa El Chimentero, por entonces conducido por "Teto" Medina, y se manifestó con duras palabras contra Federico Bal (27). En aquel derrotero de declaraciones, Natacha se refirió a la figura del Bailando 2017 como "la Fede Bal" porque -en su consideración- "es una mujer encerrada en un cuerpo de hombre". También lo vinculó amorosamente -aunque de un modo tan despectivo como agresivo- con su amiga Florencia de la V. Además, lo trató de "violento", en medio de la disputa judicial con su expareja, Barbie Vélez. Federico evitó responderle en los medios y en diciembre de 2016 le inició una demanda por calumnias e injurias. En estos meses hubo dos audiencias de mediación que no prosperaron, y a las cuales Natacha no asistió. Ahora se dio otra audiencia, la última antes de un eventual juicio. Acompañada por su abogado, Andrés Rabinovich, Jaitt ingresó al juzgado. Esta vez quien faltó fue Federico Bal; pero lo representó su apoderado, el abogado Juan Ignacio Giovanettoni, para evitar el "vos dijiste", "yo no dije", según explicó. Natacha acercó sus disculpas por aquellos dichos desafortunados. "Fede" podría exigir una retractación pública y un resarcimiento económico. Al fin, lo resolverá el juez.