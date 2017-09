Siciliani se disculpó con Sabrina

08/09/2017 -

Griselda Siciliani pasó por el programa de Susana Giménez hace poco y confesó que una de sus conquistas del pasado fue Luciano Castro: "Fue antes, éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad", expresó la protagonista del musical "Sugar". Pero esta confesión no le resultó para nada graciosa ni oportuna a la esposa de Castro, Sabrina Rojas, quien manifestó su indignación: "No me divierte que lo diga. ¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo? Así como se le pide al hombre que sea caballero, para las mujeres, lo mismo... Si no querés generar nada, evadís la respuesta". Ahora, Griselda reveló que está todo bien con Rojas y que se disculpó.