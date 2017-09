08/09/2017 -

Dorys del Valle está feliz de volver a Las Termas, "una ciudad donde me tratan muy bien y su gente es cálida, muy receptiva y me hacen sentir como en casa", tal como le dijo a EL LIBERAL en una entrevista. "Me siento muy contenida y agradecida de participar de un festival de cine tan importante como es el de Las Termas", añadió.

"Reencontrarme con compañeros y colegas y ver películas argentinas nos pone muy bien a los actores, máxime aún en un marco tan bello como es la ciudad de Las Termas", dijo.

"Que se promocione la producción nacional me parece fantástico. Es lo que necesitamos, para nosotros y para vender al exterior. Si no hacemos no vamos a tener qué vender ni qué mostrar", destacó.

Dorys protagonizó 14 películas, todas ellas comedias. "Ahora vamos a ver a la gente joven que es la que está ocupando nuestros lugares, apoyarla e incentivarla. Celebro esto y también el hecho de que el cine argentino está en su mejor momento".