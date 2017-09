D’Alessandro: “Me podría haber quedado en River”

08/09/2017 -

El segundo ciclo de Andrés D’Alessandro en River fue de menor a mayor. Con un primer semestre de altibajos, el "Cabezón" levantó mucho en la segunda mitad, para ganar Recopa Sudamericana y Copa Argentina. Al irse de Inter tras ocho años consecutivos allí, el enganche recibió críticas de parte de la hinchada y de la prensa brasileña, pero le explicó a Globo Esporte que podría haberse quedado en el Millonario y eligió retornar a Porto Alegre para revertir la historia.

"Yo tengo contrato hasta fin de año. No estoy pensando (en la renovación), lo dejé bien claro. Me podría haber quedado en River, gané dos títulos en seis meses, mi familia estaba adaptada... Dijeron que soy mercenario y no me gustó".