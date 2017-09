Un paro de colectivos de larga distancia afecta a los santiagueños

Fotos RECLAMO. La medida de fuerza se extendería hasta el martes.

Rige desde la medianoche un paro de colectivos de larga distancia que también repercute en Santiago del Estero. Las empresas San José, Tata, Flecha Bus y Vía Bariloche tendrán interrumpidos sus servicios hasta el próximo martes.

En la terminal de ómnibus los santiagueños se agolparon anoche en las boleterías para cambiar la fecha de sus pasajes o bien buscar asientos disponibles en otras empresas.

Desde las oficinas locales de Flecha Bus señalaron que en algunos casos se les reintegró el dinero del pasaje a los usuarios. En tanto desde las boleterías de La Unión informaron que "la mayoría de las empresas ya no vende para mañana (por hoy). Es por el paro de la UTA que no se está vendiendo boletos y será así hasta que se levante el paro. Dependerá si les pagan a los choferes si hay o no servicios el fin de semana".

El secretario de prensa de la Unión Tranviarios Automotor, Mario Caligari, justificó que la medida de fuerza "obedece al incumplimiento de la resolución del Ministerio de Trabajo" y advirtió que se extenderá hasta que las empresas paguen la suba salarial.

El paro afecta a los choferes de ómnibus de cuatro compañías de larga distancia a causa de "incumplimiento" de pago de la suba salarial de 21 por ciento, dispuesta por el Ministerio de Trabajo ante la falta de acuerdo en la paritaria.

Ante el anuncio de la medida de fuerza, la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi) replicó que "no existe a la fecha ningún acuerdo firmado entre las cámaras representativas de la actividad y el gremio".

Celadi recordó que junto con la Cámara Argentina de Transporte de Pasajeros (Catap)- las dos cámaras que nuclean a la mayoría de las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia- presentaron el 28 de agosto último un escrito administrativo recurriendo ante el Ministerio de Trabajo la resolución 595/2017 de esa cartera que fijó el aumento salarial de 21 por ciento para los trabajadores del sector "por considerar la misma de imposible cumplimiento".

"En consecuencia, hasta tanto el Ministerio de Trabajo no se expida sobre este recurso la resolución de pago resulta en abstracto y las empresas no se encuentran incumpliendo ningún acuerdo", alegó Celadi en un comunicado.