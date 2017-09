Paola Barrientos: una “abogada” de armas tomar

Fotos Paola Barrientos

Hoy 08:35 -

“El Peso de la Ley” es un filme incómodo por cómo expone falencias del sistema judicial: burocracia, corrupción y la connivencia entre jueces y policías. ¿Eterna actualidad se puede decir en lo que hace a la Justicia en nuestro país y en el mundo?

Creo que sí, pero también, para tener una mirada un poco más amable y esperanzadora, hay personajes adentro como Gloria, que pueden intentar despejar esas miserias propias y pensar un poco más en los otros. Pero, sin dudas, sí, es un fiel reflejo. A nadie le va a sorprender lo que cuenta la película. Lo que me parece interesante de la “peli” es que aborda estos temas que, como vos bien decís, no son sólo de nuestro país. Estas películas de abogados y estas tramas estamos más acostumbrados en verlas en películas de afuera. Encontrarnos con una historia nuestra, con personajes que somos nosotros, tiene un plus de interés y donde uno puede verse reflejado muy cerca.

Gloria Soriano, la abogada que interpretas, a la ambiciosa fiscal que fue su profesora la interpela con “¿el sistema judicial le hace esto a usted o usted le hace esto al sistema judicial? ¿Qué lectura hace Paola Barrientos de todo esto?

Esa pregunta está en el aire y es el hilo conductor de la película. Lo que llamamos Justicia son hombres los que deciden con todas las fallas humanas que eso puede habilitar. Yo estoy bastante de acuerdo con la lectura que tiene la película sobre el sistema judicial y completamente convencida de que también existen, dentro del sistema judicial, muchos personajes como Gloria Soriano. Estoy convencida también de eso.

El personaje de Fernán Mirás, testigo en peligro primero y audaz revelador luego, es también de esos personajes, como Gloria, que nos muestran que no todo está perdido.

Ese personaje, al tomar la decisión que toma, se libera. Es un personaje oprimido por lo que los demás opinan de él. Como supuestamente es el tonto del pueblo…, pero es algo que han definido los demás… que el modo de nombrarlo, de llamarlo y de sentenciarlo es ése. Con el giro y la decisión que toma su personaje deja en evidencia que había sido una decisión de los demás llamarlo de ese modo, que de tonto del pueblo no tenía absolutamente nada y que es capaz de tomar sus decisiones y de seguir adelante con sus deseos.

¿Qué factores determinaron que aceptaras hacer a Gloria Soriano?

En realidad, Fernán Mirás no me dejó decidir. Fue una imposición de Mirás. Estaba buenísimo el guión y el plan que tenía, era la primer “peli” que iba a dirigir y me daba muchas ganas de acompañarlo. Además del guión y del interés del trabajo estaba también mi relación con él, que es un tipo que quiero mucho, que admiro y que me daban ganas de acompañarlo en estos primeros pasos que daba en el otro lado de las cámaras.

Imposición, no por autoritario sino por convicción de que eras la actriz soñada para hacer Gloria.

“Te veo a vos, te veo a vos”, me decía. Cuando un director te comparte esa certeza, también te pone tranquila para aceptar el desafío de hacerlo.

En cine, vas despacio, pero a pasos firmes. Trabajaste en “Ciencias Naturales” y has tenido una participación especial en “Papeles en el viento” y una consagración con “El peso de la ley”.

El cine es un espacio que se me fue abriendo hace poco, me interesa mucho y en donde vengo teniendo experiencias re lindas. Siento que es un lugar donde tengo un montón para experimentar, aprender y buscar. El teatro es mi lugar natural, el lugar que tengo más transitado desde muy joven. El teatro es un lugar donde me siento muy confiada, es mi ecosistema.

¿Hay proyectos para seguir “experimentando” la magia del cine?

Sí. Están ahora un poco más detenidas. Hubo momentos de mucha producción de cine nacional. En este momento, está un poco más parado el asunto como todas las industrias en nuestro país. La industria del cine es una más. Hay algunas películas haciéndose, pero muy a cuentagotas. Espero que el año que viene se empiece a despejar los espacios para poder hacer. Sin un gran aporte del Incaa es muy difícil filmar porque sale caro hacer cine. Entonces, necesitamos que esté ahí el Incaa aportando a nuestra identidad cultural y al laburo.l