Una pareja asegura que trasladó en su camioneta a Santiago Maldonado

Un matrimonio de Tierra del Fuego denunció en la comisaría tercera de Río Grande para informar que el día 22 de agosto trasladó a Santiago Maldonado desde Esquel hacia Tecka.

Según comentaron en el Canal 13 fueguino, circulaban por la ruta 40 y vieron al joven pidiendo auxilio. "Estaba parado en el medio de la banquina, haciendo señas. Nos preguntó si lo podíamos llevar. Lo vimos tan indefenso, con ropa muy liviana, sin campera, zapatillas rotas, sus guantes eran medias, con una marca en la frente. Estaba muy triste, muy ido, muy frío, y eso hay que recalcarlo, estaba como shockeado", contaron. Detallaron que al parecer Viajaba hacia Comodoro Rivadavia y, luego, a Puerto Madryn, para trabajar".

La mujer dijo que el joven hablaba poco y que presentaba algunas lesiones: "Tenía una marca muy roja en la nariz, como si hubiera tenido algo en la cara. Le preguntamos su nombre y no nos contestó, estaba ido. Le hacíamos preguntas y no contestaba, no mencionó nada de los gendarmes. Nos contó que había ido a La Quiaca y estuvo en un carnaval, que le gustaba el folklore y el chamamé", relataron.

Agregó que lo dejaron en la calle que va hacia el centro de Tecka. "No dudo para nada de que era Santiago Maldonado, lo observé muy bien. Se sentó al lado mío. Fue muy agradecido, cuando lo dejamos en Tecka nos agradeció tres veces. Estoy segura, era él".

Sobre la medianoche, Bullrich dijo que el Gobierno aún no se había contactado con el matrimonio, pero dio a conocer otro dato relevante: "Ya tenemos una familia que nos mandó un dato de otra persona que podría ser la encontrada por el matrimonio".

Finalmente, la funcionaria agregó que "se están mirando las cámaras de seguridad en Tecka" para corroborar los dichos de la pareja y los movimientos del joven que aseguran haber dejado en aquel pueblo.