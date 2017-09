Pura Vida HOY SE CUMPLE UN NUEVO ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE SU HIJA

Laura Esquivel cantó en Showmatch y Pampita lloró emocionada

Luego de romperla en el cuarteto de tres junto a Jey Mammon, entonó la canción "My heart will go on" de Celine Dion.

Por El Liberal

Laura Esquivel fue invitada por Jey Mammon para bailar el cuarteto de a tres y tras una performance increíble, a actriz realizó su interpretación de "My heart will go on", de Celine Dion. Su voz impecable hizo emocionar a todos, especialmente a Pampita quien no pudo contenerse y rompió en llanto. Carolina atravesaba un momento más que delicado, ya que hoy 8 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su hija Blanca. Es por eso que junto a Benjamín Vicuña y sus otros hijos, Bautista, Beltrán y Benicio, recordarán a la niña en una misa íntima. A la noche, la modelo se ausentará del jurado y será reemplazada por Florencia Peña.





