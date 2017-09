Fotos Distinguieron a Jorge Lanata en Tucumán.

08/09/2017 -

El día de ayer en la vecina provincia de Tucumán, el periodista de PPT Jorge Lanata recibió el “Premio Alberdi a la Valiente Defensa de la Libertad” otorgado por la Fundación Federalismo y Libertad.

Lanata, recordó al autor intelectual de la Constitución Nacional, al tiempo que expresó que le gustaría "ser recordado como un hombre que trató de ser libre".

"El sentido de la libertad no es ni más ni menos que el de gobernarse a uno mismo", dijo. Seguidamente, indagó respecto a la razón por la que Argentina todavía no era el país que Juan Bautista Alberdi soñó. La distinción, se produjo en medio del tercer foro denominado "Nuevos Desafíos para el Periodismo".

Previo a la entrega del reconocimiento, Daniel Dessein (miembro del directorio de La Gaceta de Tucumán y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Presa, entre otros), y José Pochat (gerente general de La Gaceta), defendieron la prensa libre como un "baluarte de la democracia y del estado de derecho".

Posteriormente y durante una entrevista con una periodista local, Lanata dijo que, "la gente tiene miedo a la libertad porque tiene miedo a pensar, a ser quien es y a mostrarse desnuda”. Además, aseguró que Tucumán se mantenía igual pese al paso de los años y afirmando que no le extrañaría que las casas de Barbara Flores (la niña que lloró de hambre en 2002), y la de José Alperovich (ex gobernador), no hayan cambiado. "No avanzar es retroceder, pero también hay que considerar que estamos dispuestos a luchar por cambios que no vamos a ver”, aseveró.

Continuando en esta línea, agregó que "es posible que el Gobierno gane las elecciones de octubre, pero ese horizonte de dos años es irrelevante para lo que la Argentina necesita hacer si quiere librarse de sus enfermedades fundamentales”, finalizó.