CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Septiembre 2017

A LAS 20.30 MARLEY PRESENTA

Hoy 20:33 -

CANAL 7

10.45 PAUSA EN FAMILIA

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)

12.30 CINE.HADA POR ACCIDENTE

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 NICK JR.

18.00 CINE.TURBO

19.30 APP -ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE

20.30 MARLEY PRESENTA

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)

00.30 NOTICAMPI

00.45 GRAVEDAD CERO

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 AMBIENTE Y MEDIO

17.00 OTRA TRAMA

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

00.15 RESTO DEL MUNDO

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL PODIO

19.00 EN ARMONIA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 POLIFONÍA

21.00 PUNTO LÍMITE

22.00 RECORDANDO

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

PELÍCULAS

CINEMAX

06.33 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017

07.02 BUSCANDO A NEMO

09.04 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

12.08 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

14.48 BUSCANDO A NEMO

16.51 EL APRENDIZ DE VAMPIRO

18.56 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE

22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 2)

10.34 ALF (TEMPORADA 2)

11.00 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS

13.07 MULAN

14.42 JIMI HENDRIX

16.39 SELENA

19.01 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

29.00 MISS SIMPATÍA

23.01 LA LLAMADA

TNT

06.00 BERNIE

07.40 EL ÚLTIMO SAMURAI

10.13 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

12.13 SIETE ALMAS

14.25 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ

16.07 EL TURISTA

17.58 MONSTERS UNIVERSITY

19.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 ESTADO CRÍTICO

00.02 CONTAGIO

01.52 BLADE TRINITY

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LIBERTADES

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CEBRAS

11.00 HOUSE M.D., CONGELADO

12.00 HOUSE M.D., NUNCA CAMBIES

13.00 ELEMENTARY, DESBANDE

13.50 ELEMENTARY, LASTIMAR A LA GENTE, LASTIMAR A LA GENTE TAMBIÉN

14.40 IT TAKES A KILLER, EL PRODUCTOR ASESINO

15.10 SOLTERO EN CASA

17.00 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS

18.50 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?

21.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

23.00 AMERICAN PIE. LA BODA

STUDIO UNIVERSAL

09.30 ANNA KARENINA - PARTE 1

11.25 ANNA KARENINA - PARTE 2

13.40 EL GALLO QUIQUIRIQUI

15.20 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

17.10 FULLSCREEN

17.40 CUATRO HERMANOS

20.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

23.25 CLOVERFIELD. MONSTRUO

01.05 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN

A DÓNDE IR

BAR CUBIC

(AVELLANEDA Nº 25)

nSÁBADO 9, A LAS 23, ADRIÁN SOTELO PRESENTARÁ UN TRIBUTO A MARC ANTHONY.

CLUB HURACÁN

(ROCA Y CHACO)

nSÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 23, “VUELVE PRIMAVERA 2017” CON “EL MUSICALÍSIMO”, CONDUCIDO POR WILLY OCARANZA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

nSÁBADO 9, PARTIR DE LAS 23, WALTER OLIVERA “EL FESTIVALERO”, LA CANCIONISTA SALTEÑA MARCELA SÁNCHEZ, RECITAL DE “CLODOMIRA CANTO”.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)

nSÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

n SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

n DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

n EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.

CINES

SUNSTAR

EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 09/09-10/09 -14:20 (Cast) 17:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

09/09-20:00 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)

LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/09-10/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

09/09 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Subt) 01:00 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

09/09-10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/09-19:45 (Cast) 22:10 (Cast) 00:40 (Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

09/09-10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

09/09-19:45 (Cast) 22:15 (Cast) 00:30 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

09/09 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA +13 A C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 19:50- 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN, ODIAN ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40

 
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