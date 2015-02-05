CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Septiembre 2017
A LAS 20.30 MARLEY PRESENTA
Por El Liberal
Hoy 20:33 -
CANAL 7
10.45 PAUSA EN FAMILIA
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS (CONTINUACIÓN)
12.30 CINE.HADA POR ACCIDENTE
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 NICK JR.
18.00 CINE.TURBO
19.30 APP -ACERCAMOS PASADO Y PRESENTE
20.30 MARLEY PRESENTA
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)
00.30 NOTICAMPI
00.45 GRAVEDAD CERO
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 AMBIENTE Y MEDIO
17.00 OTRA TRAMA
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
00.15 RESTO DEL MUNDO
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SGO.PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL PODIO
19.00 EN ARMONIA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 POLIFONÍA
21.00 PUNTO LÍMITE
22.00 RECORDANDO
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
06.33 FESTIVAL DE CINE DE CANNES 2017
07.02 BUSCANDO A NEMO
09.04 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
12.08 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
14.48 BUSCANDO A NEMO
16.51 EL APRENDIZ DE VAMPIRO
18.56 HARRY POTTER Y EL MISTERIO DEL PRÍNCIPE
22.00 FOCUS. MAESTROS DE LA ESTAFA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 2)
10.34 ALF (TEMPORADA 2)
11.00 PIE GRANDE Y LOS HENDERSONS
13.07 MULAN
14.42 JIMI HENDRIX
16.39 SELENA
19.01 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
29.00 MISS SIMPATÍA
23.01 LA LLAMADA
TNT
06.00 BERNIE
07.40 EL ÚLTIMO SAMURAI
10.13 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
12.13 SIETE ALMAS
14.25 COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
16.07 EL TURISTA
17.58 MONSTERS UNIVERSITY
19.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 ESTADO CRÍTICO
00.02 CONTAGIO
01.52 BLADE TRINITY
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, LIBERTADES
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10, CEBRAS
11.00 HOUSE M.D., CONGELADO
12.00 HOUSE M.D., NUNCA CAMBIES
13.00 ELEMENTARY, DESBANDE
13.50 ELEMENTARY, LASTIMAR A LA GENTE, LASTIMAR A LA GENTE TAMBIÉN
14.40 IT TAKES A KILLER, EL PRODUCTOR ASESINO
15.10 SOLTERO EN CASA
17.00 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS
18.50 ¿CÓMO SOBREVIVIR A MI EX?
21.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
23.00 AMERICAN PIE. LA BODA
STUDIO UNIVERSAL
09.30 ANNA KARENINA - PARTE 1
11.25 ANNA KARENINA - PARTE 2
13.40 EL GALLO QUIQUIRIQUI
15.20 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
17.10 FULLSCREEN
17.40 CUATRO HERMANOS
20.00 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
23.25 CLOVERFIELD. MONSTRUO
01.05 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA EXTINCIÓN
A DÓNDE IR
BAR CUBIC
(AVELLANEDA Nº 25)
nSÁBADO 9, A LAS 23, ADRIÁN SOTELO PRESENTARÁ UN TRIBUTO A MARC ANTHONY.
CLUB HURACÁN
(ROCA Y CHACO)
nSÁBADO 9, A PARTIR DE LAS 23, “VUELVE PRIMAVERA 2017” CON “EL MUSICALÍSIMO”, CONDUCIDO POR WILLY OCARANZA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
nSÁBADO 9, PARTIR DE LAS 23, WALTER OLIVERA “EL FESTIVALERO”, LA CANCIONISTA SALTEÑA MARCELA SÁNCHEZ, RECITAL DE “CLODOMIRA CANTO”.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500 METROS DE RUTA 9)
nSÁBADO 16, DE 9.30 A 18.30, MARATÓN DE DANZAS CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
n SÁBADO 23, A LAS 19, SE PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS PABLO Y BÁRBARA. LAS ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
n DOMINGO 8 DE OCTUBRE, A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI PRESENTARÁ SU CD “UNA VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
n EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22, AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO SU GIRA POR EL NOA DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO CD, “SER”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 años) 09/09-10/09 -14:20 (Cast) 17:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
09/09-20:00 (Cast) 22:35 (Subt) 00:45 (Subt)
LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN CALZONCILLOS (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/09-10/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
09/09 18:15 (Cast) 20:30 (Cast) 22:45 (Subt) 01:00 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
09/09-10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/09-19:45 (Cast) 22:10 (Cast) 00:40 (Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
09/09-10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
09/09-19:45 (Cast) 22:15 (Cast) 00:30 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
09/09 -14:40 (Cast) 17:00 (Cast) 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA +13 A C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00- 19:50- 20:20- 22:10 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE (VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 - 22:40