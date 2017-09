Fotos "Fue una pelea dura, pero la supe trabajar"

Diego Díaz Gallardo tuvo otra noche de gloria en su carrera deportiva, pero esta vez contó con el respaldo de la afición santiagueña. Tras retener el título, el campeón mundial comentó: "Fue una pelea dura, pero la supe trabajar. La venimos planeando así con el equipo. Sabíamos que era fuerte, así que intentamos no quedarnos quietos, o por ahí dejarlo trabajar pero poder meter la contra".

Consultado acerca de las alternativas de la pelea, explicó: "Me refugié en las cuerdas porque tenía miedo de que me agarre en movimiento, por eso me afirmé un poquito. Le sentí una mano, una derecha, por eso después me empecé a afirmar bien".

"En varias oportunidades vi que sintió las manos. Le tiré una voleada por arriba de la izquierda, la sintió muchísimo. Ahí vi que la pelea estaba ganada", agregó.

El rival

Diego destacó a Felipe Santos Pedroso como un boxeador peligroso. "Tiene la mano pesada, pero no le sentí más que una derecha que me llegó. Después la izquierda no la sentí, pero sí las manos pesadas tiene", indicó. Para hablar del futuro de su carrera deportiva, Diego deberá mantenerse en contacto con la empresa promotora que la maneja.

"Ahora antes de venir de California firmamos contrato con la promotora donde tiene acciones Tyson, dos chinos y una persona más. De ahora en más me acoplo a lo que ellos me digan, no puedo hacer ni una exhibición sin pedir permiso", comentó.

"En octubre vendrá gente de Estados Unidos para llevar boxeadores para allá. Ser campeón abrió mucho las puertas para el boxeo santiagueño", agregó entusiasmado. Por último, se mostró reconfortado por haber combatido en un estadio repleto. "Estoy muy contento por la gente que apoyó y aportó su granito de arena a la fundación Graciela Maidana que se dedica a los niños con cáncer", manifestó. "Ahora voy a descansar todo el fin de semana y volveré el lunes, porque soy consciente que tengo mi edad y no tengo que parar", expresó.