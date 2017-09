Prosigue la séptima fecha de las divisiones formativas

09/09/2017 -

La Comisión Provincial de Minibásquet hará disputar hoy varios partidos de la séptima fecha del Torneo Agustín Jaimes, que se juega en las categorías Premini, Mini y Preinfantiles.

La programación es la siguiente: desde las 9.30, Olímpico vs. Belgrano; 10, Red Star vs. Quimsa, Huracán vs. Independiente y Nicolás Avellaneda vs. Lawn Tennis; 15, Sportivo Colón vs. Villa Mercedes y Tiro Federal vs. Jorge Newbery.

La fecha se completará el miércoles 13, cuando Contadores BBC reciba a Normal Banda.

Los resultados de Preinfantiles de la sexta fecha fueron los siguientes: Normal Banda 55, Olímpico 60; Belgrano 44, Red Star 48; Quimsa 67, Huracán 22; Independiente 33, Juventud 29; Atamisqui BBC 30, Nicolás Avellaneda 56 y Jorge Newbery 19, Sportivo Colón 35.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Quimsa, Red Star y Nicolás Avellaneda 10 puntos; Normal Banda y Atamisqui BBC 9; Olímpico, Sportivo Colón y Juventud 8; Independinete, Huracán, Jorge Newbery y Belgrano 7; Villa Mercedes 6, Contadores BBC 5; Tiro Federal y Lawn Tennis 3.