Mañana arranca el femenino

09/09/2017 -

La Asociación Capitalina programó para mañana el primer capítulo de la Copa PCN de básquet femenino.

Desde las 17 se cumplirá la siguiente programación: Olímpico vs. Juventud (dirigirán Montoya y Abdala), Sportivo Colón vs. Belgrano (A. Barraza y Alcorta), Jorge Newbery vs. Independiente (Carrillo y Sánchez), Nicolás Avellaneda vs. Huracán (Herrera y Leguizamón), Quimsa vs. Villa Constantina (López y Aliaga) y Villa Constantina B vs. Coronel Borges (A. D’Anna y Páez).

Asimismo, Fernández recibirá a Las Águilas BBC, desde la 20, por la divisional B.

Por el Clausura, desde las 19, Belgrano B jugará con Termas, en Cadetes.