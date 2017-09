Gallardo prioriza la Copa Libertadores

Fotos DECISIÓN. Marcelo Gallardo no arriesgará mañana a varios de sus titulares, debido al compromiso del jueves ante Jorge Wilstermann de Bolivia.

09/09/2017 -

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, reafirmó ayer que el objetivo de su equipo es la Copa Libertadores y a seis días del primer partido ante Jorge Wilstermann de Bolivia, por los cuartos de final, avisó que cuidará a Leonardo Ponzio, Jonatan Maidana, Ignacio Fernández y Jorge Moreira para recibir mañana a Banfield por la segunda fecha de la Superliga.

"Tenemos que gestionar los esfuerzos porque nos vamos a jugar cosas importantes en especial por la Copa Libertadores, que es el gran objetivo. Hay jugadores que los necesitamos con todas las energías para el jueves que viene", dijo Gallardo en conferencia de prensa, en el predio de Ezeiza.

"Nacho (Fernández) -explicó- va a jugar unos minutos porque quiero que recupere su mejor nivel para la Copa, Ponzio y Maidana son jugadores que entrenan con mucha intensidad para jugar y los quiero cuidar y Moreira viene de jugar dos partidos por la eliminatoria", repasó.

Si bien no confirmó el equipo para mañana, los once serían Germán Lux; Milton Casco, Gonzalo Montiel, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Gonzalo Martínez, Iván Rossi, Enzo Pérez y Nicolás De la Cruz; Ignacio Scocco y Rafael Santos Borré.

En relación con esta formación, Gallardo reflexionó: "Es un equipo que tiene siete jugadores que han llegado hace poco y que tienen que ir adaptándose. Confío plenamente en ellos porque siento que hay buena energía y estoy convencido de que el equipo va a funcionar".

Sobre el colombiano Santos Borré destacó: "Lo trajimos para ir llevándolo de a poco, para que se vaya adaptando, pero pasó la sorpresa de (Lucas) Alario y tiene que salir a la cancha y lo hará en un club y en un equipo que lo va a acompañar sin presiones y confiando en él".

Éxodos

Consultados por los futbolistas que emigraron, Gallardo sugirió: "No hay que psicopatearse (sic) con que se fueron 46 goles porque a (Sebastián) Driussi le costó dos años ser lo que fue. Hay que llevar tranquilidad a los hinchas porque Borré, De la Cruz, Scocco, Martínez, todos van a hacer goles".

Además, el DT prácticamente descartó realizar alguna incorporación para suplir las partidas de Driussi y Alario porque "no hay posibilidades concretas para evaluar".

Al tiempo que sobre el funcionamiento destacó: "Me tiene ocupado el tema, no preocupado, que no hayamos jugado cómo queremos, pero nos vamos a ir encontrando, hay que esperar el partido que nos haga despegar, pero este equipo en los momentos importantes siempre está".

Gallardo aseveró que contra Banfield puede ser "el partido" en ese sentido. "Es un encuentro lindo para que el equipo aparezca, es un gran rival, con buenos jugadores que vienen jugando bien hace tiempo y tienen un entrenador muy inteligente, va a ser una linda medida para nosotros"

En relación a Luciano Lollo, ayer por la mañana fue operado con éxito en los dedos mayores de ambos pies en el Sanatorio Dupuytren y a última hora de ayer se esperaba que reciba el alta médica para iniciar la recuperación que durará tres meses.

Sobre esta intervención quirúrgica del ex defensor de Belgrano de Córdoba y Racing Club de Avellaneda, el entrenador "Millonario" opinó: "El jugador es el que más sufre"’ y que espera "que se solucione su problema".

Concentrados

Los jugadores de River quedarán concentrados hoy por la tarde e inician una seguidilla de partidos que incluyen la serie de cuartos de Libertadores ante Wilstermann el 14 y el 21 de septiembre y tres fechas de la Superliga en sólo 15 días.

River, que viene de ganarle a Temperley por 1 a 0 en la primera fecha, recibirá a Banfield que en la primera jornada también sumó tres puntos al vencer 2 a 1 a Belgrano de Córdoba.