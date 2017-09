Gallardo: "Es un debate menor e insignificante"

09/09/2017 -

El DT de River, Marcelo Gallardo, aseguró que el debate sobre el estadio donde Argentina debe jugar ante Perú, es "insignificante" y debería evitarse. "No corresponde que un entrenador que está bastante ocupado opine puntualmente de este tema de la Selección, pero tengo pensamientos como argentino y como hincha, es un debate insignificante y menor el tema del estadio, el foco debe estar en el juego", dijo. Y agregó: "Hay que pensar en ganar porque todos queremos que la Selección vaya al mundial, además les prometí a mis hijos que los iba a llevar a Rusia al Mundial y no los quiero desilusionar si no puedo hacerlo". Sobre si deben convocar a Ponzio, respondió: "No me corresponde decirlo, lo conozco y sé lo que puede dar. Cuando llegamos estaba como el actor de Náufrago y ahora parece más joven".