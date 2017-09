Deportivo AFA

Racing quiere festejar por primera vez en Avellaneda

También juegan hoy Belgrano vs. San Martín; Estudiantes vs. Defensa y Justicia y Patronato vs. Argentinos Juniors.

Por El Liberal

Fotos FIGURA. La Academia volverá a confiar en la capacidad ofensiva y goleadora de Lisandro López para hoy. 09/09/2017 - Racing Club intentará recuperarse hoy de su resonante eliminación de la Copa Argentina a manos de Olimpo, y además sumar su primer triunfo en la Superliga argentina tras el deslucido empate con San Lorenzo del debut, en el encuentro que sostendrá como local ante el necesitado Temperley, por la segunda fecha del torneo. El equipo de Avellaneda, que apunta también al choque del miércoles en San Pablo ante Corinthians por los octavos de final de la Copa Sudamericana, recibirá al elenco "gasolero", que viene de perder como local por 1-0 ante River, a partir de las 20.05, con arbitraje de Silvio Trucco y transmisión de TNT y TNT Sports. Diego Cocca, entrenador de la "Academia", evalúa volver al sistema táctico empleado a fines del semestre anterior, compuesto por cinco defensores, tres volantes y dos delanteros, con los ingresos desde el comienzo de Sergio Vittor, Alexis Soto y Matías Zaracho, y las salidas de Leandro Grimi, Egidio Arévalo Ríos y Pablo Maximiliano Cuadra. Por su parte, a las 16.05, con arbitraje de Fernando Espinoza y transmisión de TNT y TNT Sports, Estudiantes tratará de mantener el puntaje ideal luego de su triunfo inicial ante Arsenal, en el encuentro en el que recibirá a Defensa y Justicia, que empató 4-4 con el otro equipo platense, Gimnasia y Esgrima, en su debut. El "Pincha" presentará el ingreso del ecuatoriano Christian Alemán, autor del gol de la victoria ante Arsenal, por el colombiano Juan Otero, mientras que Daniel González reemplazaría a Rafael Delgado, expulsado en la primera fecha, en el elenco de Florencio Varela. Belgrano vs. San Martín En Córdoba, más precisamente en el barrio Alberdi de la capital provincial, se producirá el regreso de Belgrano a su renovado estadio, el Gigante, en el choque que sostendrá ante San Martín de San Juan a las 14.05, bajo el control de Andrés Merlos y con transmisión de Fox Sports 2 y Fox Sports Premium. El último de los cuatro encuentros programados para hoy es el que protagonizarán a las 18.05 en Paraná, con arbitraje de Juan Pablo Pompei y televisación de Fox Sports 2 y Fox Premium, el local Patronato frente al ascendido Argentinos Juniors, que hará su debut en la Superliga tras postergar su partido de la primera fecha frente a Chacarita.