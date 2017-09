Guillermo: "No podemos subestimar a nadie"

Fotos CONCENTRACIÓN. Para Barros Schelotto, Boca debería repetir la performance presentada ante Olimpo.

09/09/2017 -

El director técnico de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, adelantó ayer, en relación con el partido ante Lanús, en que el rival dispondrá suplentes, que no se puede "subestimar a nadie" y que conoce "a los juveniles que se están nombrando".

"Para nosotros no cambia nada, no podemos subestimar a nadie, no podemos dejar nada al azar sino considerarlo. Conozco a los juveniles que se están nombrando y no sería la primera vez que un equipo con jóvenes juegue de igual a igual y sea competitivo", señaló.

Consideró el entrenador que Boca debe "ir a ganar un partido que nos permita seguir en la punta. Nos tocó ir dos veces a la cancha de Lanús y perder, por la Copa Argentina empatamos y pasamos por penales. Lanús es un equipo que siempre estuvo en la pelea en los últimos años".

"Es fuerte, se nos hizo duro en marzo de 2016, hubo mucha diferencia. El último partido fue parejo, tuvimos las mismas chances, ellos convirtieron y nosotros no -repasó-. Lo hemos estudiado, veremos qué equipo juega, pero incluso con juveniles le ha hecho partido a Boca en su momento".

En conferencia de presa, consultado sobre las diferencias entre el Boca actual y el del torneo anterior, Barros Schelotto evaluó que "quizás el otro tenía más velocidad a la hora de atacar y éste un poco más de juego, pero no tengo preferencia y además, va muy poco de este campeonato para sacar conclusiones".

"El dominio que puedas ejercer hace que generen poco los rivales, hay situaciones defensivas que el equipo sabe resolver -prosiguió-, se habló el año pasado de ese aspecto. Hemos cometido errores y vamos a cometerlos, porque así es el fútbol. Trabajamos para que no sucedan, pero no lo vi tan mal defensivamente al equipo".

Finalmente, consultado sobre el equipo que presentará Boca el miércoles próximo, ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la Copa Argentina, Barros Schelotto expresó que irá "viendo partido tras partido cómo estamos. El lunes veremos el desgaste del domingo y analizaremos. Tenemos un plantel de 25 ó 26 jugadores y todos deben estar listos para representar de la mejor manera al club".

"Tuvimos dos semanas para descansar y entrenarnos bien para el partido con Lanús, que es lo más importante ahora. Después veremos, pero puedo asegurar que en cada partido vamos a poner lo mejor para que Boca gane", dijo.

Mismo equipo

Por otra parte, el entrenador repetirá mañana al mismo equipo que le ganó en el debut de la Superliga a Olimpo por 3-0.

En consecuencia Boca formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Fabra; Pérez, Wilmar Barrios y Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.