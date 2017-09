Un joven santiagueño que vivió el terremoto en México confesó que "fue desesperante"

Fotos ALCANCE. En Coatzacoalcos, a 500 kilómetros del epicentro del terremoto, muchas viviendas sufrieron daños en su estructura.

09/09/2017 -

"Fue desesperante. Un momento muy feo", confesó Oscar "Kony" Taboada, un joven músico santiagueño que desde hace varios meses trabaja en México, y que anoche sufrió en carne propia las consecuencias del devastador terremoto ocurrido en México. "Porque Dios es bueno" (según su propia concepción), se encuentra en buenas condiciones.

"Fue un momento muy feo. Ahora estamos más tranquilos todos, pero no deja de preocupar el tema de las réplicas, que ya hubo pero fueron imperceptibles. Ahora estamos esperando el huracán, uno de los tres que anda por aquí cerca", le contó Oscar a EL LIBERAL, quien se encargó a través de las redes sociales de avisar que se encontraba en perfecto estado de salud, al igual que la familia que lo hospeda allá.

El músico se encuentra en la ciudad de Coatzacoalcos, estado de Veracruz, ubicada a 500 kilómetros aproximadamente al sur de donde fue el epicentro del terremoto, a 165 kilómetros de Tapachulay, Chiapas, suroeste de México.

Pánico

"No se imaginan lo que me tocó vivir. Yo estoy en una casa de subsuelo, planta baja y primer piso. Porque dios es bueno no estaba arriba, estaba en el comedor ubicado en la planta baja, cuando comenzó a temblar todo le grité al matrimonio con el que vivo, que dormía arriba, y ellos demoraron en salir porque hay escaleras. Afuera había muchísima gente en pánico. Temblaba la calle, los autos se sacudían, fue muy desesperante", relató Oscar sobre el momento en que ocurrió el terremoto que tuvo una intensidad de 8.2 grados en la escala de Richter.

Oscar contó que la gente del lugar, acostumbrada a los movimientos telúricos, decía que nunca había vivido algo similar.

"Aún habiendo estado en otros temblores, la gente de aquí está conmocionada y sorprendida. Dicen que desde el 85 no hubo un movimiento similar", relató.