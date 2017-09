Pablo Rago disfruta del cine y la calidez de Las Termas

09/09/2017 -

Pablo Rago no descansa. Está en Las Termas participando del Festival Nacional de Cine. El lunes regresará a Buenos Aires porque, a fines de septiembre, comenzará a filmar con Natalia Oreiro "Resacada", una comedia que marcará el regreso de la pareja protagónica luego del éxito televisivo "Kachorra". Y, en noviembre, protagonizará otra película, "Los Elegidos".

El actor, no quiere develar mucho más de ese film. Es la primera vez que viene y que se quedará 3 días en la "Ciudad Spa" del Norte Argentino. Sostuvo que se siente muy honrado que lo hayan invitado al festival para disfrutar del cine argentino "en una ciudad tan hermosa y muy significativa para Santiago del Estero, porque es auspicioso para el cine nacional que brille en un escenario como es el de Las Termas de Río Hondo".

-¿Cómo procesas el saber que sos el único actor argentino que trabajó en las dos únicas películas que ganaron el Óscar?

-A mí me da mucho orgullo el haber trabajado en "La Historia Oficial" y en "El secreto de tus ojos". Y me divierte que mucha gente crea que por ponerme van a ganar el Óscar. A mí me da mucho orgullo y mi vieja está chocha con que sea yo el único actor argentino que tuvo ese privilegio. Es una casualidad, no es ningún mérito mío.

-¿Apuestas a filmes con fuerte contenido social y político?

-Trabajo desde muy chico y trato de elegir lo que me gusta hacer. Por suerte, tengo muchas propuestas de laburo siempre con lo cual puedo elegir tranquilamente. Me gusta comprometerme con el laburo, que es lo que hago desde que tenía 4 años y hoy tengo 44. Si no hago lo que me gusta, no lo podría hacer.

-Se viene la película "Viaje", que ahonda sobre el bullying.

-Tengo un hijo de 14 años y estoy al tanto de lo que hace. Siempre trato de acompañarlo. Por suerte tiene un grupo que son muy copados los pibes. Depende de cómo los eduques. La palabra bullying no existía cuando nosotros éramos chicos. A medida que vas creciendo, uno se da cuenta de que esas cosas pueden marcar mucho a las personas. Soy muy cuidadoso con eso. Es un tema muy delicado. Y, en la película, Jusid hace un tratamiento responsable del tema.

-¿Cómo viviste esta etapa de la grieta en los actores?

-Yo no lo sentí. Me siento muy respetado. Yo volví a trabajar en Pol-Ka a principios de 2015 y me trataron como siempre, con el respeto y con el amor que nos tenemos por el trabajo. No me ha pasado encontrarme con gente con la que no puedo hablar. Los actores que no piensan como yo nos hemos sentado a charlar y cada uno da su punto de vista sobre lo que prefiere para el país y no ha habido ningún conflicto. Algunos medios han hecho mucho pozo y "tiraron" mucha gente adentro porque les conviene, porque le viene bien y porque el divide y reinarás funciona bastante bien.

-¿Adhieres al "Macri basura, vos sos la Dictadura"?

-No, no, no adhiero a la violencia. Me gusta bardear, obvio. Le queda perfecto el mote de "Gato" porque no es que labura para nosotros sino que labura para los que le pagan, para los que lo llevaron al gobierno. Dijo que iba a hacer una cosa e hizo otra. Me gusta divertirme con eso, pero la violencia no porque no hace falta.

-¿Qué opinión te merece el caso Santiago Maldonado?

-Me parece que en el caso de Santiago Maldonado no debería haber una grieta. Desapareció una persona, tiene que aparecer, tienen que darle una respuesta a la familia y a la sociedad que lo está pidiendo en todas partes del país. Haga lo que haga de su vida, está desaparecido. Estamos en democracia y no debería pasar esto. Tiene que aparecer y tiene que ser ya. Me voy a dormir pensando en un pibe que no conozco y preguntándome si por qué está desaparecido ese flaco. Puede ser mi hijo en cualquier momento.

-¿Qué te dejó TVR?

-Me trajo satisfacciones. Me agarró a los 40 años y me puse los pantalones largos. Yo pienso en la política desde 1983, cuando tenía 11 años. Nunca me sentí con nadie identificado. Mis viejos y mis abuelos me hablaban de Eva y de Perón. Yo lo escuchaba a Alfonsín y decía "este tipo es peronista, habla de justicia social". No había votado ni a Néstor ni a Cristina en la primera. Con lo de TVR se cumplió un sueño y me la jugué.