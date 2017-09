Luciano Castro tiene prohibidos dos "chapes"

09/09/2017 -

Linda, enamorada y con un pícaro sentido del humor. Así se la vio a Sabrina Rojas en la entrevista que le dio a Morfi, adonde le preguntaron si su marido y actor Luciano Castro tiene "chapes" prohibidos. "Tiene dos chapes prohibidos y no son ex. Es gente que me molesta. ¿Por qué me molestan? No voy a dar los nombres, pero me molestan por prontuarios que escucho de ellas. Es cuestión de piel, porque nadie me hizo nada. Entonces, mejor que no labure con ellas. Igual no le digo a Luciano ‘no trabajes’. Pero es mi deseo. Él no chapó con sus chapes prohibidos", aseguró.