A Facundo Moyano le apareció otra "novia"

09/09/2017 -

Justo cuando parecía que Nicole Neumann y Facundo Moyano estaban a punto de confirmar su relación, apareció la modelo española Celia Fuentes y realizó explosivas declaraciones sobre el político.

"Más que nada me habló el otro día, que tenía ganas de verme... Yo ahí no le contesté por Instagram porque lo he bloqueado (de Whatsapp). Le dije: ‘¿Cuántos años mentales tienes y cómo puedes tener la poca vergüenza de estar con otra chica y decirme a mí que quieres ver y que vas a venir a Madrid?’. Me pareció súper mal por su parte y me dio tanto asco que lo bloqueé", le dijo la española a PrimiciasYa.com. Consultada sobre cómo está su relación con Moyano, Nicole dijo escuetamente: "Nada... lo mismo que dije siempre". Es más, cuando le preguntaron si existe tal relación con Facundo, la top deslizó tímidamente: "No...".

Al recordarle los dichos de Celia, Neumann dijo: "Bueno, está bien. Yo les puedo hablar de lo que hago yo, no de lo que hacen otras personas".