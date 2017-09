Los Pumas jugaron un partidazo, pero cayeron ante los All Blacks

Hoy 07:45 -

Los All Blacks volvieron a derrotar a Los Pumas y siguen siendo el único rival al que el equipo nacional nunca le pudo ganar (28 derrotas y el 21-21 en 1985, con los tantos aportados por Hugo Porta). El resultado final fue de 39-22.

A los 7 minutos de juego fueron los locales quienes abrieron el marcador a través de un try (no convertido) del wing Milner-Skudder, quien llegó al ingoal gracias a una gran maniobra ofensiva de su compañero Damian McKenzie.

Argentina logró descontar por la efectiva pegada de Nicolás Sánchez, quien mantuvo a los Pumas a tiro gracias a un penal. Pero rápidamente los de Oceanía volvieron a sumar de a cinco por un try de Anton Lienert Brown que el árbitro necesitó revisar en el TMO para convalidar. Barret volvió a errar la conversión y el partido quedó 10-3.

Una patada del wing Emiliano Boffelli volvió a darle puntos a los argentinos, quienes descontaron nuevamente a los pocos minutos con un gran drop de Sánchez. Cuando la distancia era de sólo un punto y el partido parecía equilibrarse, los de negro lograron su tercer try del partido (Israel Dagg apoyó, Barret erró la conversión nuevamente).

Parecía que los Pumas se iban a ir al descanso estando abajo en el marcador, pero los dirigidos por Hourcade aprovecharon un grosero error de los oceánicos y Sánchez sumó try y conversión para dar vuelta el resultado y quedar 16-15 al final de la primera etapa.

La segunda parte comenzó con otras dos patadas de Boffelli y Sánchez, quienes acertaron dos penales que estiraron la ventaja e hicieron dudar a los locales, quienes nerviosos y sin encontrar salidas claras defendieron varios minutos muy cerca de su ingoal.

La reacción del local llegó con un try tras una corrida brillante de Fifita y con la conversión de Sopoaga (reemplazo en la patada al errático Barret), que puso el partido empatado en 22.

El partido comenzó a definirse a partir de los 62 minutos, cuando el try de Damian McKenzie y la conversión de Sopoaga pusieron las cosas 29-22 a favor de los All Blacks. Faltando tres minutos hubo tiempo para que Los Pumas sufrieran un nuevo try en contra, esta vez anotado por Barret. Sopoaga convirtió y selló el resultado final en un 39-22.

Los Pumas llevan tres derrotas en tres partidos jugados en esta edición del Rugby Championship y el próximo 16 de septiembre se medirán ante Australia como visitantes en busca de su primera victoria.