Argentino en Miami: "Estamos a la espera de lo que pueda llegar a suceder"

Hoy 20:52 -

Carlos Pereya, gerente del canal Teleocho de Córdoba, quedó varado en Miami luego de que la aerolínea le suspendiera el vuelo de regreso a Argentina el pasado miércoles. Junto a su mujer se encuentra alojado en un hotel distante a 20 kilómetros de Miami Beach, que estaría preparado para soportar la embestida del huracán Irma.

En diálogo con EL LIBERAL, contó que “es una situación realmente extraña”. Y agregó: “Nosotros teníamos vuelvo de regreso para Argentina para el jueves 7 por la noche, pero el miércoles la compañía América Airlines me mandó un mail diciéndome que se canceló nuestro vuelo”.

“Estábamos alojados en un edificio en Miami Beach y nos dijeron que teníamos que evacuarlo el miércoles. Entonces nos fuimos al aeropuerto para ver qué podíamos hacer, pero la compañía no solo no nos resolvió nada, sino que nos pospuso el vuelo para la tarde noche del lunes y no nos ofrecieron ni se hicieron cargo de absolutamente nada”, continuó.

“Sin lugar a dudas, eso ha generado gran ansiedad por la situación que se vive en Miami con los vientos y el huracán. Por suerte, conseguimos un hotel cerca del aeropuerto y estamos a la espera de lo que pueda llegar a suceder”, expresó Pereyra.

“Hay gente irresponsable en todos lados. Una de las peores zonas de mayor embate es la costera, por ejemplo Miami Beach, y por televisión veíamos hoy a gente que estaba en la playa, o que salía y caminaba para filmar, algún que otro auto se ve en la calle. En las afueras del hotel no hay prácticamente nada, si bien se ve algún viento o lluvia no es significativo, aunque hubo unas ráfagas de viento fuertes", cerró Pereyra.