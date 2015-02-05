CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Septiembre 2017

00.00 COMEDY CENTRAL STAND UP

10/09/2017 -

CANAL 7

08.25 PAUSA EN FAMILIA

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA.

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?

20.00 MONO BINGO

20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)

20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINION DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 COMEDY CENTRAL STAND

UP

00.45 ESPECIAL “UNA ESPECIE

DE FAMILIA”

01.30 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

13.00 PASIÓN DE DOMINGO

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

20.30 LA CORNISA

CANAL 9

14.00 ALERTA COBRA

15.00 HOY GANÁS VOS

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

20.00 COMBATE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 LOS 7 LOCOS

18.00 MEGAESTRUCTURAS. EL

CRUCERO MÁS GRANDE DEL MUNDO

19.00 EL BUSCADOR EN RED

EL TRECE

10.15 CARBURANDO

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 ALTO CONTRASTE

17.30 ANIMADORES

18.30 EL PODIO

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

ARG. VS GÜEMES

22.00 PASA EN SANTIAGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 POLIFONÍA

CANAL 4

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

PELÍCULAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 GRIMM, EL CUEGLE

10.00 GRIMM, LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO

AÑO

11.00 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA

12.00 GRIMM, AMOR CIEGO

13.00 GRIMM, LA VENGANZA DEL HIJO

14.00 GRIMM, VIDA VEGETAL

15.00 GRIMM, MAGIA DE SANGRE

16.00 GRIMM, DONDE VIVÍAN LOS

MONSTRUOS

17.00 GRIMM, ZERST™RER SE ENCOGIÓ DE

HOMBROS

18.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO

20.00 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS

21.50 AMERICAN PIE. LA BODA

STUDIO UNIVERSAL

09.00 VERANO DE SUEÑOS

10.45 EL GALLO QUIQUIRIQUI

12.20 RUSTY EL CABALLERO ROBOT

14.10 FULLSCREEN

14.40 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA

EXTINCIÓN

18.05 RAMBO

20.00 RAMBO II

22.00 RAMBO III

23.55 RAMBO

01.50 RAMBO II

03.45 RAMBO III

CINEMAX

07.02 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.17 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON

JONNY QUEST

08.45 TRASCENDER

11.06 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO

13.26 LOS 101 DÁLMATAS

15.25 TIERRA DE OSOS

17.10 TODOPODEROSO

19.14 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE PARTE 1

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN

DEL PERLA NEGRA

TNT

06.20 PAPÁ ES UN ÍDOLO

07.50 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS

09.38 VALIENTE

11.23 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.

LA VENGANZA DE ELECTRO

14.00 FECHA 2 - SUPERLIGA 2017/2018

16.05 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO

18.00 FECHA 2 - SUPERLIGA 2017/2018

20.05 UN CUENTO CHINO

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.25 BIENVENIDO A LA JUNGA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF (TEMPORADA 4)

08.50 ALF (TEMPORADA 4)

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 LA PANTERA ROSA

10.23 ALF

11.23 ¿QUÉ TAL, BOB?

13.14 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

15.12 MIENTRAS DORMÍAS

17.10 MISS SIMPATÍA

19.13 GANAR O MORIR

21.00 LA LLAMADA

23.03 AGUA TURBIA

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+HOY, A PARTIR DE LAS 16,

BARRILETEADA, TALLER DE ARTE

PARA NIÑOS, CON MÚSICA EN

VIVO.

PANGEA

(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500

METROS DE RUTA 9)

+SÁBADO 16, DE 9.30 A

18.30, MARATÓN DE DANZAS

CONTEMPORÁNEAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA Nº 386)

+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE

PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS

PABLO Y BÁRBARA. LAS

ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA

EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y

A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.

+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE,

A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI

PRESENTARÁ SU CD “UNA

VUELTA MÁS”.

FÓRUM

(PERÚ Nº 511)

+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,

AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO

SU GIRA POR EL NOA DONDE

PRESENTARÁ SU NUEVO CD,

“SER”.

CINES

SUNSTAR

EL PLANETA DE LOS

SIMIOS: GUERRA (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

años)

10/09 -14:20 (Cast) 17:15 (Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

10/09-13/09-20:00 (Cast) 22:35

(Subt)

LAS AVENTURAS DEL

CAPITÁN CALZONCILLOS

(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

10/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)

ATÓMICA (2D):

ACCIÓN (+ 16 AÑOS)

10/09-13/09 18:15 (Cast) 20:30 (Cast)

22:45 (Subt)

EL FÚTBOL O YO (2D):

COMEDIA (ATP)

10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LA CORDILLERA (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

10/09-13/09-19:45 (Cast) 22:10

(Cast)

EMOJI (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):

SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)

10/09-13/09-19:45 (Cast) 22:15

(Cast)

ANNABELLE (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

10/09-13/09 - 17:00 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS

C/R

CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-

19:50- 20:20- 22:10 22:50 (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LOS QUE AMAN, ODIAN

ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

EMOJI: LA PELÍCULA ATP

CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE

(VENTA ANTICIPADA)

2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 -

22:40.

 
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