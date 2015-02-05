CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Septiembre 2017
00.00 COMEDY CENTRAL STAND UP
Por El Liberal
10/09/2017 -
CANAL 7
08.25 PAUSA EN FAMILIA
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA.
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
18.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?
20.00 MONO BINGO
20.10 TÓMBOLA (NOCTURNA)
20.20 ¿EN QUÉ MANO ESTÀ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINION DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 COMEDY CENTRAL STAND
UP
00.45 ESPECIAL “UNA ESPECIE
DE FAMILIA”
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 PASIÓN DE DOMINGO
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
20.30 LA CORNISA
CANAL 9
14.00 ALERTA COBRA
15.00 HOY GANÁS VOS
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
20.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 LOS 7 LOCOS
18.00 MEGAESTRUCTURAS. EL
CRUCERO MÁS GRANDE DEL MUNDO
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
10.15 CARBURANDO
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
19.30 LO MEJOR DE LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 ALTO CONTRASTE
17.30 ANIMADORES
18.30 EL PODIO
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
ARG. VS GÜEMES
22.00 PASA EN SANTIAGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 POLIFONÍA
CANAL 4
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
PELÍCULAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 GRIMM, EL CUEGLE
10.00 GRIMM, LA COMEZÓN DEL SÉPTIMO
AÑO
11.00 GRIMM, DESAYUNO EN LA CAMA
12.00 GRIMM, AMOR CIEGO
13.00 GRIMM, LA VENGANZA DEL HIJO
14.00 GRIMM, VIDA VEGETAL
15.00 GRIMM, MAGIA DE SANGRE
16.00 GRIMM, DONDE VIVÍAN LOS
MONSTRUOS
17.00 GRIMM, ZERST™RER SE ENCOGIÓ DE
HOMBROS
18.00 NUESTRO VÍDEO PROHIBIDO
20.00 AQUELLOS VIEJOS TIEMPOS
21.50 AMERICAN PIE. LA BODA
STUDIO UNIVERSAL
09.00 VERANO DE SUEÑOS
10.45 EL GALLO QUIQUIRIQUI
12.20 RUSTY EL CABALLERO ROBOT
14.10 FULLSCREEN
14.40 TRANSFORMERS. LA ERA DE LA
EXTINCIÓN
18.05 RAMBO
20.00 RAMBO II
22.00 RAMBO III
23.55 RAMBO
01.50 RAMBO II
03.45 RAMBO III
CINEMAX
07.02 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.17 TOM Y JERRY. EN UNA AVENTURA CON
JONNY QUEST
08.45 TRASCENDER
11.06 HELLBOY II. EL EJÉRCITO DORADO
13.26 LOS 101 DÁLMATAS
15.25 TIERRA DE OSOS
17.10 TODOPODEROSO
19.14 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE PARTE 1
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. LA MALDICIÓN
DEL PERLA NEGRA
TNT
06.20 PAPÁ ES UN ÍDOLO
07.50 CUENTOS QUE NO SON CUENTOS
09.38 VALIENTE
11.23 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA 2.
LA VENGANZA DE ELECTRO
14.00 FECHA 2 - SUPERLIGA 2017/2018
16.05 PAPÁ SE VOLVIÓ LOCO
18.00 FECHA 2 - SUPERLIGA 2017/2018
20.05 UN CUENTO CHINO
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.25 BIENVENIDO A LA JUNGA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF (TEMPORADA 4)
08.50 ALF (TEMPORADA 4)
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 LA PANTERA ROSA
10.23 ALF
11.23 ¿QUÉ TAL, BOB?
13.14 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
15.12 MIENTRAS DORMÍAS
17.10 MISS SIMPATÍA
19.13 GANAR O MORIR
21.00 LA LLAMADA
23.03 AGUA TURBIA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+HOY, A PARTIR DE LAS 16,
BARRILETEADA, TALLER DE ARTE
PARA NIÑOS, CON MÚSICA EN
VIVO.
PANGEA
(CAMINO DE SAN ANTONIO, A 500
METROS DE RUTA 9)
+SÁBADO 16, DE 9.30 A
18.30, MARATÓN DE DANZAS
CONTEMPORÁNEAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA Nº 386)
+ SÁBADO 23, A LAS 19, SE
PRESENTARÁN LOS YOUTUBERS
PABLO Y BÁRBARA. LAS
ENTRADAS YA ESTÁN EN VENTA
EN LA BOLETERÍA DEL TEATRO Y
A TRAVÉS DE AUTOENTRADA.
+ DOMINGO 8 DE OCTUBRE,
A LAS 22, ÁLVARO OTINETTI
PRESENTARÁ SU CD “UNA
VUELTA MÁS”.
FÓRUM
(PERÚ Nº 511)
+ EL 5 DE OCTUBRE, A LAS 22,
AXEL ARRANCARÁ EN SANTIAGO
SU GIRA POR EL NOA DONDE
PRESENTARÁ SU NUEVO CD,
“SER”.
CINES
SUNSTAR
EL PLANETA DE LOS
SIMIOS: GUERRA (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
años)
10/09 -14:20 (Cast) 17:15 (Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
10/09-13/09-20:00 (Cast) 22:35
(Subt)
LAS AVENTURAS DEL
CAPITÁN CALZONCILLOS
(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
10/09 -14:15 (Cast) 16:15 (Cast)
ATÓMICA (2D):
ACCIÓN (+ 16 AÑOS)
10/09-13/09 18:15 (Cast) 20:30 (Cast)
22:45 (Subt)
EL FÚTBOL O YO (2D):
COMEDIA (ATP)
10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LA CORDILLERA (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
10/09-13/09-19:45 (Cast) 22:10
(Cast)
EMOJI (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
10/09 -15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
LOS QUE AMAN, ODIAN (2D):
SUSPENSO, DRAMA (+ 13 AÑOS)
10/09-13/09-19:45 (Cast) 22:15
(Cast)
ANNABELLE (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
10/09-13/09 - 17:00 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
ANNABELLE 2 APTA 13 AÑOS
C/R
CASTELLANO 2D 17:30- 18:00-
19:50- 20:20- 22:10 22:50 (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LOS QUE AMAN, ODIAN
ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:50 - 23:10
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
EMOJI: LA PELÍCULA ATP
CASTELLANO 2D 18:30 (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
IT ESTRENO 21 DE SEPTIEMBRE
(VENTA ANTICIPADA)
2D CASTELLANO 17:00 - 19:50 -
22:40.