“La provincia tiene el 40% del stock ganadero del NOA”

10/09/2017 -

El dirigente destacó sobre la concreción de la muestra el involucramiento y la interacción entre el sector público y privado a la par que sostuvo que “llevar adelante una muestra de este nivel es muy importante y aporta al crecimiento de la ganadería del cual aún no conocemos cuál es el techo en esta zona”.

Herrero, al ser consultado si luego de 11 años de esta muestra y de una política oficial hacia el sector, se aprecia en los campos el derrame que tuvo la incorporación de genética respondió: “Si, en general no solo se debe a esta muestra sino también a otras que quizá son más pequeñas pero que han logrado llevar a los campos una mejora en la genética y eso hoy se ve en la uniformidad de los remates de invernada, de los terneros, de las terneras que salen a la venta. Sin duda que se nota un cambio y para mejor en Santiago y en el NOA también”.

Respecto de cuáles son las limitantes que hoy se observan en la ganadería local, señaló que “en el caso particular de Santiago hoy no viene por un problema de la ganadería en sí misma ni en la calidad de animales ni en la nutrición, sino en poder desarrollar zonas que aún no están desarrolladas y eso hoy le pone un freno a la ganadería, pero eso pasa en Salta, en Chaco en otras provincias también. Porque después se viene trabajando muy bien a nivel genético, nutricional y sanitario”. En este punto destacó el avance “en la sanidad porque hay más profesionales que antes y lo que también se puede ver es que no hay grandes problemas, aunque sí lo que falta es crecer en los índices reproductivos, aunque ello no pasa necesariamente por una cuestión sanitaria”.