“Debemos entender que no existe el ‘ellos y nosotros’, que somos todos iguales”

10/09/2017 -

Todos somos diferentes. La sociedad debe entender que no existe el “ellos y nosotros”, somos todos iguales. Cuando se entienda eso podremos ser una sociedad inclusiva. Desde lo educativo, hay que desterrar el concepto de “nosotros te integramos a vos”, eso no es inclusión, porque la inclusión real es “lo hacemos todos juntos”.

En ese aspecto, en Santiago nos falta mucho, y no sólo en el ámbito educativo, sino en todo orden social. Sólo por dar un ejemplo, se construyen rampas en las veredas, pero hay quienes las obstruyen estacionando su auto.

Un profesor de la carrera de educación especial supo decirme: “¿Quién es el discapacitado? ¿Aquella persona que quiere comunicarse con vos o vos que no sabes cómo comunicarte? Esa es una realidad que debería entender la sociedad.

Hoy en día los profesores de educación especial nos encontramos en las escuelas con la idea de que los profes no estamos capacitados, y por ahí eso habla del desconocimiento de lo que es discapacidad. Lo ven como algo terrible y muy complicado, pero cuando uno se pone a trabajar con los chicos se da cuenda de que sólo se trata de prestar un poco más de atención o buscar las formas para que el chico pueda alcanzar los objetivos curriculares igual que sus compañeros.

Los chicos, entre ellos, no hacen diferencias. Entre ellos son todos iguales. Hay diferentes tipos de discapacidades, y uno ve que todos los chicos juegan igual que ese nene que por ahí no puede caminar o está en una silla, los que tenemos prejuicios somos los más grandes, y eso es por el desconocimiento que tenemos del mundo en el que vive la persona con alguna discapacidad. Ese desconocimiento hace que uno no quiera compartir con esa persona.

Debemos entender que todos tenemos alguna discapacidad en todos los momentos de nuestras vidas. Cuando usamos anteojos es porque tenemos alguna discapacidad visual. No somos todos iguales, y al entender eso podremos ser más inclusivos.

El trabajo verdadero con la discapacidad es en equipo, sólo es imposible, porque si los papás trabajan por un lado y el equipo por otro, o si el equipo hace un trabajo y la familia no acompaña, seguramente no habrá buenos resultados, y el nene no va a avanzar nada.

En la escuela tenemos dos formas de trabajar: con terapias, en consultorio, o en la parte pedagógica en las escuelas, de acuerdo con la necesidad de los alumnos. El trabajo es complementario al del docente. La integración del alumno no sólo la llevamos adelante nosotros, porque quien hace la real inclusión del alumno al grado es la maestra responsable, porque es quien va a impartir conocimientos a todos por igual. El trabajo del profesor especial es el de apoyar al maestro de grado brindando estrategias y las adecuaciones que se pueden usar de acuerdo con la problemática del nene con problemas, para que pueda alcanzar los contenidos pedagógicos de cada grado en la medida en que va avanzando. El trabajo es conjunto, nunca solo.