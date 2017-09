“Debemos estar preparados como sociedad para interactuar con todo tipo de personas, porque somos todos diferentes”

10/09/2017 -

En Santiago como en todas las provincias podemos decir que estamos en un proceso de inclusión. Falta muchísimo en la sociedad para poder llamarse inclusiva. En lo que respecta a educación, la ley Nº26206 habla de todo tipo de inclusión, haciendo alusión a todo tipo de condiciones que tenemos las personas. Nos corresponde a todos estar incluidos dentro de los ámbitos educativos, ya que no hace referencia solamente a la discapacidad, sino a toda condición de la personas, porque todos somos diferentes.

Pero cuando hablamos de discapacidad y de cómo se incluye la discapacidad dentro de los ámbitos educativos debemos diferenciar que si bien es cierto que todas las escuelas deben ser inclusivas, no es lo mismo que la integración. Esto quiere decir que cuando nosotros hablamos de escuela inclusiva hablamos de una escuela para todos sin distinción de edad, religión, raza ni idioma, haciendo énfasis en la discapacidad. Toda aquella persona que tiene una discapacidad puede no necesitar una integración.

Esto quiere decir que cuando hablamos de integración, nos referimos a un docente que generalmente acompaña en este proceso, no solamente al alumno sino también al maestro del aula, a los compañeros, al plantel directivo y a todos. Esto se da porque no solamente se hace referencia puntual a la adecuación pedagógica, sino también a todo lo asociado, a las configuraciones de apoyo que se les puede brindar a un docente para que él sea quien adecue la situación ante la ausencia de este profesor de educación especial, que en realidad viene a operar como un apoyo a la integración. Esto quiere decir que la docente del aula es quien hace la integración apoyada por el docente que tiene un conocimiento diferenciado para poder hacer una adecuación curricular.

Preparación docente

Muchas veces los docentes de escuela común dicen no estar capacitados, pero a veces es una situación de la que nosotros desde otro lugar, que tenemos más afinidad con los que dice la ley de discapacidad que tiene 11 años, nos preguntamos cómo después de tanto tiempo no están todavía capacitados. Desde hace 11 años, los cursos, las jornadas, las capacitaciones están abiertos a todos y muchas de ellos son totalmente gratuitas.

Quizás el docente puede no tener tiempo, pero se ofrecen cursos virtuales para abarcar cada una de las situaciones del docente.

Si hoy alguien dice que no está capacitado es tal vez porque no está comprometido con ese otro que tenemos al lado. Debemos comprometernos porque la ley de educación plantea desde hace 11 años la diversidad. Nosotros, docentes desde cualquier lugar, debemos estar preparados para trabajar con diversidad. En el aula nos encontramos con 30 realidades diferentes que pueden o no tener una discapacidad, pero son distintos todos.

Cuando hablamos de adecuaciones curriculares no son más que estrategias, las cuales llevamos a cabo todos para vivir diariamente.

En diciembre de 2016 salió la Resolución 311/16 en la que se plantea que ninguna escuela puede rechazar a ninguna persona por el hecho de una discapacidad porque el acto será considerado discriminación.

Entonces, según establece la ley, toda escuela debe ser inclusiva. Además hay que tener en cuenta que todos los casos son diferentes. No todos necesitarán el mismo acompañamiento terapéutico.

La discapacidad acompaña a una persona desde y durante toda la vida. Por eso, la inclusión debe ser en todos los ámbitos, en toda la sociedad, porque no se acaba a los 18 años cuando termina la secundaria. Debemos estar preparados como sociedad para todo tipo de personas, porque somos todos diferentes.

También tenemos que tener en cuenta que hay escuelas especiales que existen para poder dar respuesta a estas necesidades educativas de aquellas otras personas a las que la escuela común no puede dárselas. Debemos ser conscientes de eso, porque si bien la ley dice que la escuela común es para todos, podemos hacer un proceso inclusivo o de integración y trabajar en forma conjunta entre las escuelas.

La ley prevé todo tipo de situaciones o casos particulares para lograr la inclusión.