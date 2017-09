Cuando la enfermedad física y mental es una simulación

10/09/2017 -

El Trastorno Facticio es una condición en la cual el paciente, de manera consciente y deliberada, actúa como si tuviera una enfermedad física o mental cuando realmente no le ocurre nada.Los pacientes con este trastorno crean y exageran la sintomatología de una enfermedad de diferentes maneras. Pueden mentir sobre sus síntomas, hacerse daño como manera de crear síntomas visibles o alterar pruebas médicas (por ejemplo, una muestra de orina) de manera que parezcan enfermos.

De hecho, son capaces de pasar por tests dolorosos u operaciones de riesgo para obtener la simpatía de las personas que prestan atención a individuos que están realmente enfermos.

Suelen ser personas con dificultades emocionales

Este comportamiento es considerado trastorno porque está asociado a dificultades emocionales graves a nivel neuropsicológicos. Pero, además, las personas que sufren esta psicopatología suelen sufrir otros problemas de salud mental, como Trastornos de Personalidad.

Es decir, que estos individuos suelen tener patrones de pensamiento y comportamiento de larga duración que difieren de lo que la sociedad considera normal. Además, también suelen tener habilidades de afrontamiento pobres y problemas serios para relacionarse con los demás.

Desarrollo y curso

El inicio del trastorno se suele dar en la edad adulta temprana, y a menudo se produce tras la hospitalización por un problema médico y/o trastorno mental que indique una supervisación a nivel neuropsicológico. El curso suele ser en forma de episodios intermitentes, ya que los episodios únicos que se caracterizan por ser persistentes y sin remisiones, son menos frecuentes.

En sujetos con episodios recurrentes de falsificación de signos y síntomas de enfermedad y/o de inducción de lesión, el patrón de contactos engañosos sucesivos con el personal médico, puede llegar a permanecer durante toda la vida.

Diagnóstico diferencial entre el Trastorno Facticio y el Trastorno Somatomorfo

El Trastorno Facticio es similar a otra psicopatología que recibe el nombre de Trastorno Somatomorfo, que también incluye la presencia de síntomas que no tienen que ver con una enfermedad real. Ahora bien, las personas que padecen el Trastorno Somatomorfo no fingen los síntomas ni engañan a los demás, sino que piensan que tienen enfermedades que realmente no tienen.

Características de una persona con Trastorno Facticio

Las personas con este trastorno suelen presentar estas características: • Historial médico dramático pero inconsistente • Síntomas poco claros que no son controlables y que se vuelven más graves o cambian una vez que ha empezado el tratamiento • Recaídas predecibles tras la mejora de la enfermedad • Presencia de muchas cicatrices • La aparición de síntomas nuevos o adicionales tras los resultados negativos de una prueba médica o neuropsicológica • Presencia de síntomas sólo cuando el paciente está con otros o está siendo observado • Deseo por realizar pruebas u operaciones • La renuencia por parte del paciente para permitir que los profesionales de la salud puedan hablar con miembros de la familia, amigos y médicos previos