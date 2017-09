10/09/2017 -

Según la distinta sintomatología, existen cuatro tipos de trastornos ficticios:

Trastorno facticio con síntomas mayormente neuropsicológicos.

Los individuos con esta psicopatología imitan los síntomas típicos del Trastorno Esquizofrénico. Por tanto, suelen simular confusión, hacer declaraciones absurdas y afirmar tener alucinaciones o delirios; por ejemplo, escuchar voces.

En el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales DSM-4, conforman una categoría independiente, denominada Trastornos Facticios.

En el DSM-5, sin embargo, forma parte de la categoría general de Trastornos de Síntomas Somáticos y trastornos relacionados, junto a trastornos como: trastorno de síntomas somáticos; trastorno de ansiedad por enfermedad; trastorno de conversión; factores psicológicos que afectan a otras condiciones médicas; otros trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados especificados y, por último, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados no especificados.

DIAGNÒSTICO DEL TRASTORNO FACTICIO

Trastorno facticio aplicado a uno mismo A. Falsificación de signos o síntomas físicos o neuropsicológicos, o inducción de lesión o enfermedad, asociada a un engaño identificado. B. El individuo se presenta a sí mismo frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de una recompensa externa obvia. D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el Trastorno Delirante u otro Trastorno Psicótico. Existen dos posibles subtipos de especificaciones: episodio único o episodios recurrentes (dos o más acontecimientos de falsificación de enfermedad y/o inducción de lesión). Trastorno facticio aplicado a otro (Antes se llamaba Trastorno facticio del prójimo). A. Falsificación de signos o síntomas físicos o neuropsicológicos, o inducción de lesión o enfermedad, en otro, asociada a un engaño identificado. B. El individuo presenta a otro individuo (víctima) frente a los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. C. El comportamiento engañoso es evidente incluso en ausencia de recompensa externa obvia. D. El comportamiento no se explica mejor por otro trastorno mental, como el Trastorno Delirante u otro Trastorno Psicótico.

En el Trastorno Facticio, las conductas se consideran voluntarias porque son deliberadas y tienen una finalidad. Si bien, es verdad que no pueden considerarse como controlables y a veces exista un componente compulsivo. El diagnóstico requiere demostrar que el individuo está cometiendo acciones para tergiversar, simular o causar signos o síntomas de enfermedad o de lesión en ausencia de recompensas externas obvias.

Existen ocasiones en las que, aunque pueda existir una afectación o enfermedad médica preexistente, se da un comportamiento engañoso o la inducción de lesiones asociadas con la simulación con la finalidad de que los demás les consideren más enfermos o con mayor discapacidad. Esto puede dar lugar a una intervención clínica en grado elevado, sea a nivel orgánico o neuropsicológico.

Los sujetos con Trastorno Facticio utilizan diversidad de métodos para falsificar la enfermedad como pueden ser la exageración, la fabricación, la simulación y la inducción. Se dan casos en los que los sujetos con Trastorno Facticio refieren sentimientos de depresión y tendencias suicidas tras la muerte de un cónyuge.

Sin embargo, no es verdad que haya muerto nadie o no es verdad que la persona tenga un cónyuge. Los individuos con Trastorno Facticio, tras provocar la lesión o la enfermedad, pueden buscar tratamientomédico o neuropsicológico para sí o para otros.