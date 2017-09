10/09/2017 -

Hoy quiero hablar de un tema que muchas veces no le damos la importancia que se merece: la Pastoral de la Escucha, porque hay muchas formas de vivir nuestra fe para ayudar y recibir consejos. Escuchar al otro es un servicio que los cristianos debemos practicar. Hay parroquias y diócesis en las que se habla del Ministerio de la Escucha, pero debemos ver bien qué quiere decir la Pastoral de la Escucha.

La auténtica escucha es un acto de amor. Puede ser el cura que ayuda a superar las dificultades o los amigos cuando hay problemas. A veces podemos pensar que ir a ver a un sacerdote o a un obispo es únicamente para la confesión; y sí se puede vivir de esta manera. Los sacerdotes y amigos no son psicólogos, pueden serlo, pero es diferente, porque hay muchas técnicas que se les puede pasar.

Nosotros, como cristianos, estamos para ayudar a los demás, no sólo en la parte material sino también en la parte espiritual, que es ayudarse mutuamente.

Escuchar es un cuidado pastoral, que quiere decir la presencia cristiana en la vida de alguien, que simplemente quiere hablar de su vida y sus desconcertantes problemas. ¿Qué hacer entonces? Hay que llegar a estimular a la persona; se trata de un estímulo cristiano. Si la persona viene a hablarnos hay que oír, porque necesita un desahogo. Primero hay que dejar que esa persona se libere, que tenga confianza para hablarnos.

Para empezar, debemos comportarnos como un amigo cristiano, no como especialista, porque esa persona viene para pedir nuestra opinión, buscar un consejo y una orientación para su vida. Nosotros, como sacerdotes, no debemos quedar en sólo esas doctrinas, sino primero ver la realidad, quién viene, qué quiere y qué necesita. La gente quiere expresarse y quiere que alguien la escuche, no viene para recibir condenaciones, no viene a un tribunal para que sea juzgada. Viene para decir lo que tiene adentro, que le cuesta y que le da pena. Por eso, escuchar con atención es muy importante. Debemos tomarnos el tiempo, sin apuro, sin prejuicios. Así, no miremos la apariencia, sino lo que sale de la boca de la persona, sin interrumpir a quien nos habla. Para alguien que se enfrenta a elecciones difíciles de su vida hablar es una fuente de alivio.

Después entra en conversación con la persona y es muy importante volver a todo lo que ha dicho para que la persona pueda ver soluciones. Hay que llegar a esa conversación con preguntas para que pueda tomar conciencia de su vida. ¿Cuántas veces pensamos que podemos hacer todo en lugar de la persona? A través de la conversación, de preguntas y de respuestas se puede ayudar a la persona a clarificar lo que le pasa.

Escuchar a otro es un servicio que todos los cristianos podemos practicar, pero cuidado: todo lo que mi amigo me dice es una confidencia. Hoy lo que falta es esa confianza; la gente tiene miedo de lo que dirá, porque no hay secreto de confesión en los laicos. Entonces, escuchar es una forma de brindar cariño a los demás, de mostrar interés porque el otro vive, siente y necesita. Hablamos hoy de una relación fraterna, de reconciliarlos con Dios y con los demás. Pero si no llego a buscar, a arrepentirme y a saber que quizás tengo un 50% de culpa, culparé a los demás. Hoy en nuestra Iglesia, en nuestro tiempo, es una necesidad vital. Muchas personas necesitan ser escuchadas para sanar su mente, su corazón y su espíritu. Hasta que no nos confiamos a otras personas viviremos encerrados en nuestro sufrimiento. L

a palabra tiene un gran poder, pero debe nacer de una verdadera escucha. La palabra puede reconfortar, aliviar, sostener, liberar, estimular, motivar, como puede también herir, lastimar, hundir y matar. Las palabras llenas de bondad siempre sanan. Hoy las personas buscan oraciones de sanaciones, liberaciones y de bien, pero hay que confiar y decir lo que vivimos de verdad, no decir que nos confesaremos para comulgar o decir que perdonaremos para vivir bien. Hay que partir de la aceptación de la otra persona, que no quiere decir que aprobemos su conducta. Uno puede aceptar a una persona incondicionalmente con voluntad de ayudarla, creyendo en esa persona y en sus posibilidades de mejorar y crecer, aunque lo que haya hecho o haga sea reprobable.

Debemos llegar a una confesión y arrepentimiento sincero, como hicieron muchos santos y que cambiaron sus vidas. Hay que reconocer que necesitamos al otro, su ayuda, no encerrarnos. Hoy vamos a pedir que nosotros, los sacerdotes y obispos nos tomemos tiempo para atender y dar la posibilidad de escuchar. Tenemos todo para ayudar a la gente y evitar que vayan al curanderismo o espiritismo. Nuestra misión es la de Cristo, que escuchaba a todos. Cuando terminemos de escuchar y saber bien cómo son las cosas podemos rezar y orar por esa persona. Si es posible la absolución, debemos dársela con amor y confianza para que la persona pueda salir con una sonrisa, aunque no hayamos solucionado sus problemas.

Hoy queremos pedirle a Dios que dé la gracia a muchas personas, que no sean sacerdotes u obispos, para que puedan ayudar a sus hermanos. Y así puedan volver a su Dios y a la vida. Muchas personas se matan o piensan que su vida no sirve, pero la vida sí sirve. Hay que comenzar de nuevo, olvidar el pasado, vivir el presente y buscar cómo vivir el futuro con Dios. Hoy vamos a pedir a nuestra Madre, la Virgen María, que en su silencio escuchaba la voz del Ángel para comprender su misión y dejó todo para decir “aquí estoy”, que nosotros podamos llegar a decir “aquí estamos” para abrir nuestros corazones a la gracia de Dios y a la ayuda de nuestros hermanos.

Que la Virgen María sea para nosotros un modelo de fe y confianza, que esa confianza en Dios sea también confianza en nuestros hermanos, para que podamos renovar nuestra vida, la familia y las comunidades por la gloria de Dios y por la salvación de los seres humanos. Amén.