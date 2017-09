FÚNEBRES | 10 de Septiembre de 2017

10/09/2017 -

FALLECIMIENTOS

10/9/17

- Blanca Lidia Jiménez

- Asunta Marinaro de Jarma

- Ramona Belén Álvarez

- Germán Darío Noriega (Forres)

- Miriam del Valle Montoya

- Fernando Cruz

- Aidé Palmira Lencina de Sánchez

- Neri Edgardo Ruiz

- Sandra del Valle Valdez

- Zulema Enrriqueta Gallo

- Lindoro Juan Vicente Agüero (La Banda)

- Oscar Pastor Salvatierra

- Elva María Cristina Achával (Dpto. Río Hondo)

----------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------------------

BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello; sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas flias. Participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Normita. Rogamos oraciones por su eterno descanso. BELTRÁN NEIROT DE OLIVARES, NORMA GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Chile - Viña del Mar el 7/9/17|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario Sanjuan y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y expresan a sus hijos, nietos y demás familiares el sentido pésame. Elevan oraciones en su memoria. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus primos Luis Vera y Graciela Escobar; José Vera y Mirta Lenis, sus hijos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Beba, Lili y Ricky. Sentiremos su ausencia. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak e hijos participan con profundo pesar la ausencia de su amigo don Ricardo. Acompañan a su flia., en este momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus amigos de Santiago Pinturería, lamentan el fallecimiento de don Bonino, que fue un amigo de la casa. Descanse en paz. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Propietario y empleados de "Casa Maino" participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Carlos Alberto García y esposa María Cristina Camus participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos, nietos y a su amiga Chini ante la irremediable pérdida, rogando a Dios les de la fuerza necesaria para alcanzar cristiana resignación. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Su amigo Guillermo Luna Herrera participa su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Rolando Filippa y Esmeralda Filippa e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Tus amigos y vecinos de toda la vida Enrique y Anita Jorge y flia., los acompañan en este momento tan especial y elevan oraciones en su memoria. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Pintenoa Pinturería, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Ricardo y flia., en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria. BONINO, RICARDO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Jorge Eduardo Zahorski, Anahí Maccio, Ana Beatriz Gatti, su hija Gabriela Zahorski, participan con dolor el fallecimiento de su apreciado vecino y hombre de bien. Acompañan a sus hijos Liliana, Ricardo y demás familiares en este triste momento. Elevamos plegarias en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin. CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Archicofradía de Parroquia de Sumampa y su sacerdote despiden con dolor a su ex presidenta y agradecen tantos años de generoso servicio en la parroquia. Ruegan oraciones en su memoria, paz y consuelo para sus hermanas. CARABAJAL, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Maria Teresa M. de Alcaide, sus hijos Cielito Alcaide y Horacio Hamann, Raul Alcaide y Mariela Pistarelli y sus respectivas flias, participan con profunda pena el fallecimiento de la querida amiga Martita, persona caritativa y de noble corazón, y abrazan con cariño a sus buenas hermanas Gringa y Nena. Elevan oraciones por la paz de su alma y cristiana resignacion para su flia. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Su esposa Evangelista Saavedra, su hija Paola, su hijo pol. Sergio y sus nietos Juan y María Paz participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de La Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Houda Arja de Zemán, sus hijos Marcia y Martín; Claudia, Sandra y Juan; sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus compadres Guillermo Coronel y Amanda Carola y sus hijos Mario Coronel y flia., y Maria Graciela y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Paola; sus amigos del Jardin del Dante Alighieri., flia., De Filippis, flia. Herrera, flia., Pergolesi, Majo Ponce, flia. Soria. flia. Soccio, Flia. Tucznio. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Gustavo Soria, Alicia y Alfonsina, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querida amiga Paola. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Flia. Soria acompaña a Paola con dolor por el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra querida Paola. Rogamos oraciones en su memoria. Marcelo Mastroiacovo, Cristina Serrano de Mastroiacovo, sus hijos Mariela, Sebastián y Jimena. CRUZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Divino Padre Eterno, en nombre de Jesucristo también y por intersección de la Santísima siempre Virgen María, envia tu corazón el espiritu Santo. Tus colegas de la Esc. de Manualidades y Tejidos Elia de Avila, Rosita de Juárez, Lilia de Avido, Reina de Sandez, Norma de Pitsalis, Alicia de Carabajal, Luci de Apud, Margarita Alderete, Graciela Vargas, Norita Diaz, Mariana de Roldán, Graciela Luna, Anita Sosa, Doralisa Villarroel, Ana Maria Salazar, Traya Salomón, Graciela Vargas y Lelia Lopez, Roberto Barzola y Sra., participan con dolor el fallecimiento del esposo de Evangelista Saavedra de Cruz. FIGUEROA, MERCEDES RAYÉN (Meky) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Tus amigas y vecinas de toda la vida: Matilde Bretillot de Jugo y Mirta Corvalán participan con profundo dolor tu fallecimiento y acompañan a tu familia en este triste momento, ruegan por tu descanso eterno en los brazos del Señor. Rezamos por vos. GALLO, ZULEMA ENRRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su hija Maria Ester Gallo, sus nietos Richard, Williams, Sole, Seba, sus bisnietos Maria, Cielo y demas familiares participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. JIMÉNEZ, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus hijos Rosa y Luis, hija política Marta Suárez, nietos Andrea, Alejandra, Adrián, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Jardín del Sol. Cobertura IOSEP. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel 4219787. JIMÉNEZ, BLANCA LIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Querida prima hermana, ayer te despedimos con profundo dolor, te fuiste a reencontrarte con tus seres queridos, que te precedieron, dejando aquí a tu desconsolada hija que te cuidó como si fuera tu madre, tus adorados nietos que siempre atentos a tus necesidades viviste tantos años felices rodeada de tu familia que formaste y bien atendida como lo mereciste. Yo tu prima hermana Teresa Jiménez, te llevaré en mi corazón, descansa en paz. LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Sus hijos Luis, Magui, Fernando, Juan, Silvia y Karina Sanchez y sus respecivas flias participan color su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cementerio El Descanso. C de duelo P L Gallo 340 (SV) CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Los compañeros de sus hijos Fernando y Juan Sánchez: Patricia Ortega y flia., Silvia Sánchez Zuaín, Liliana Coronel, Analía Zanni, Carlos Maldonado, Juan José Campos, Fabián Espeche, Tomás Gómez, Luis Franceschi, Juan Luna, Américo Bravo, Esteban Galeano, Flavio Suárez y Mario Lucca. LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su consuegra Brígida del Valle Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDÉ PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. La tía política de su hijo Fernando, Olga Ramírez participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. LENCINA DE SÁNCHEZ, AIDE PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. CPN. Luis Fiad participa con dolor el fallecimiento de la mamá de los Sres. Fernando y Juan Sánchez. Ruega una oración en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Sus hijos Maria Cristina y David Julian Jarma, h. pol. nietos, bisnietos, su cuñada Reina Victoria y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su sobrino Hugo Cápula y familia, acompañan a sus hijos Cristina y David en tan doloroso momento. Rogamos oraciones en su querida memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Sebastián Marinaro, Graciela Di Pietro, sobrinos nietos Pablo y Karina, Maria Gabriela y Maria José, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. José Gubaira, su esposa Dominga Auat y sus hijos María Eugenia, María José y José Mariano Gubaira participan con dolor su fallecimiento. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Despedimos a la querida profesora y acompañamos a la familia Jarma en oraciones. Dr. Francisco Lescano Nuñez, Prof. Noemí Farías, Mara Gabriela y Guillermo Bellido, Lara y René, Maricel y Franco. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Juan C. Castiglione, Alejandra Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Amigas de su hija Cristina: Carmen Palau, Blanca Migliorini, Lucrecia Scrimini, María Angélica Boles, Silvia Pithod, María Silvia Contreras y Susana Roldán participa su fallecimiento y acompañan a la familia. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Mirtha Gelid de Soria, sus hijos Pablo, Eugenio, María Cecilia y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de la querida amiga Asunta. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Bienaventurados los limpios de Corazón, porque ellos verán a Dios." Chini Habra y Lisardo Rodríguez participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Dios, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Silvia Llugdar de Ugozzoli, y sus hijos Natalia, Mario, Florencia, Pablo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria,. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Luciana Loréfice, Pablo Cruellas y Martina participan con dolor el fallecimiento de nuestra querida Asunta. "Cuando un ser amado se convierte en recuerdo, tu memoria se convierte en tu más preciado tesoro". Siempre en nuestros corazones. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Centro de Ablación e Implante de Santiago del Estero participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de su representante jurisdiccional, Dr. David Jarma. Ruega una oración en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Consejo directivo, tribunal de ëtica, Tirbunal de Especialidades, departamento de capacitación y docencia, comisión de asesoramiento laboral y departamento jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra madre del presidente de la institución Dr. David Jarma. Ruegan una oración en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Arquitectos del Estudio Tramma: Natalia Martín, Claudio Padilla y Juan Paulo Toscano participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. David Jarma. Elevan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Ing. Sergio Gómez Molina y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos David y Graciela. Rogando oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Carlos D. Olivera, su esposa Liliana Mendoza e hijos y nietos, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Dr. David Jarma. Ruegan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Fernando Vaccari y Daniela Rafael participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querido amigo David. Ruegan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dra. Eugenia Vaccari participa con profundo dolor el fallecimiento de su estimado colega Dr. David Jarma. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. César Nelli participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra. madre de su querido colega Dr. David Jarma. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Ramón H. Álvarez y la Dra. Gladys Maidana participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Dr. David Jarma. Elevan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Dr. Ramón H. Álvarez participa con dolor el fallecimiento de la abuela del Dr. Alejandro Conesa. Elevan oraciones en su memoria. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Juan O. Deltrozzo, Inés Ávila y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a David y familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones para su descanso eterno. MARINARO DE JARMA, ASUNTA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Con profundo dolor participamos el fallecimiento de nuestra profesora. Sus ex-alumnos María Mónica y Miguel A. Nader, acompañamos en la oracion a sus hijos y demás familiares por su descanso en paz. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus hijos Claudio y Alejandro Irastorza, sus hijas pol. Nancy y Cecilia, sus nietos Flori, Ari, Ago, María José y Leandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus nietos amados que nunca la van a olvidar, tu locura y sonrisa; Majo, Lean, Flor, Ari, Ago y Vale que te aman. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Cristian Oliva y familia, participan su fallecimiento y acompañan a su amigo Claudio y demás familiares en estos momentos de profundo dolor. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Radio Taxi Madre de Ciudades SRL, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Claudio. Ruega oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Radio Taxi Nueva Roca SRL, participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Claudio. Ruega oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Cámara Empresa de Radio Taxis, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Mirta Pastoriza, sus sobrinos Dra. Eugenia, Ricardo y sus respectivas flias., participan con pesar el fallecimiento de Sra. madre del amigo Claudio Irastorza. Acompañan a sus familiares, y ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Familia Durán, participa con dolor el fallecimiento de su querida amiga; Quique, Perla, Caro y ale. Ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Bibiana Meneghini y sus hijos Alejandro (a), Julieta y Bruno Volta, participan con dolor el fallecimiento de su querida amiga Miriam y acompañan a sus hijos Claudio y Alejandro y respectivas flias. Ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Nélida Telmo de Seade, sus hijos Luis, Fernando, Juan Vicente y Lucrecia, participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Claudio y demás familiares en el dolor y la oración. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Franco y su familia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Maria del Carmen Fracchia, participa con dolor el fallecimiento de su amiga Miriam. Ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Su amigo y compañero de trabajo CPN. Hugo Uliana y flia., participan el fallecimiento de la mamá de Claudio. Ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Personal de las diferentes áreas del complejo Juan Felipe Ibarra, participan el fallecimiento de la mamá del administrador general. Ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Tu consuegra Cevera de Avila, sus hijos Silvia, Fabian Avila, Carolina Auat y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Los amigos de su hijo Claudio, Darío, José y Emilio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. MONTOYA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. José, Claudia y sus hijos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. RUIZ, NERI EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Sus hijos Darío, María. Francisco, Alvaro, h.polit. Agustina, Milton, nietos Martina, Iker y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en cementerio Los Flores. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 . Tel 4219787. SALVATIERRA, OSCAR PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su esposa Maria Lastra, hijos Carlos, Orlando, Mario, Mirta, Ramona, Cristina, h pol. nietos, bisnietos y demas fliares. part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad hs. 14.30. Casa de duelo Antonio Toloza 214 Bº Industria. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. VALDEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su esposo Gustavo Cáceres, hijos Melisa y Brenda, hermanos Olga y Mario y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz. S.V. nº 1. EMPRESA SANTIAGO. VALDEZ, SANDRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. El equipo de Fútbol de la UTA C-50: Tato Bussi, Oscar Ponce, José Mario Coronel, Chiri González, Ale Paz, Pasca Pereyra, Julio Dos Santos, Carlos Gómez, Julio Chávez, Ramón Terán, José Saganías, Pablo Paz participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su compañero de equipo Gustavo Cáceres.

----------------------------------------Invitación a Misa----------------------------------------

ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Changui: tu partida inesperada nos dejó un vacío enorme. Aún así el extraordinario amor que nos diste como padre, como abuelo nos dejó una huella inquebrantable y será el motor que nos permita seguir adelante y podernos mantener siempre unidos. Sus hijos René, Alejandro, Cristina, su nieta Agustina; sus hijos políticos Santiago y Daniela invitan a la misa a realizarse en el Santuario Santa Rita hoy a las 20, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. ABREGÚ, RENÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. "Hay quiénes traen al mundo una luz tan grande, que incluso una vez de haberse ido esa luz permanece". Daniela Córdoba y familia; Sandra Córdoba y Antonio Ferri invitan a la misa a realizarse en el Santuario Santa Rita hoy a las 20, al cumplirse 9 días de su fallecimiento. BELÓN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/16|. Querido Chucho, tu partida dejó un inmenso vacío. Te extrañamos y queremos mucho, eres el ángel que ilumina nuestras vidas, tu esposa Nidia, tus hijos Glenda, Carlos, Sergio, Lorena y sus nietos Micaela; Catalina, Josefina, Julieta y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy domingo 10 a las 10 hs. en la parroquia Nuestra señora del Pilar, del Bº Autonomía, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento. GOROSITO, LUIS AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/11|. Tatita: simplemente gracias, por los años compartidos, por tu bondad y generosidad. Rogamos a Dios que estés gozando de su presencia. Tu esposa Mari Infante, tus hijos Claudia, Daniela y Alejandro; nietos Maciel, Gael, Joaquín, Mateo, Luisina, Estéfano y demás familiares invitamos a la misa que se celebrará hoy en la Pquia. Santo Cristo a las 20 hs. con motivo de cumplir 6 años de su partida a la Casa del Padre Celesltial. HERRERA, CLEMENTINO E. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/16|. Hermano querido siempre estarás en mi recuerdo, fuiste un guía y un todo para mí. Que en paz descanses y que Dios te de un lugar especial que vos te mereces.Tu hermano Raúl, tu hija Lía y demás familiares. Invitan a la misa hoy a las 19.30 hs en la parroquia Nstra. Señora de La Piedad, con motivo de cumplirse un año y un mes de su partida al Reino del Señor. LLAPUR, ALBERTO GUSTAVO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/9/17|. Su esposa Gladys Vella, sus hijos Gustavo y Teresita Ruiz; sus nietos Neif y Lautaro Llapur Ruiz invitan a la misa de los 9 días que se realizará hoy a las 21 en la iglesia Santo Domingo. LLAPUR, EMILIO (RUDY) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/16|. Al cumplirse un año de su fallecimiento, su esposa hijos y nietos invitan a la misa a celebrarse hoy 10/9 a las 11 en la iglesia San Francisco. MORÁN DE ESCALADA, ZOILA SARA (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/10|. Hoy te lloro aun sin lágrimas en los ojos, te lloro, porque mis ojos se han secado de repente y me han gritado. Para que nos quieras ya si ella se ha ido. Hoy te añoro y cuando menos lo espero las lágrimas golpean los frágiles cristales de mis ojos. Como viejas ventanas mis ojos cierro la lluvia se queda fuera el dolor dentro. A la Nona, a 7 años de su partida... como si fuese ayer. Su esposo, hijos y respectivas flias. invitan a la misa en la Capilla San Jose del Bº Belgrano hoy a las 11. ORIETA, JOSÉ ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/16|. Para su familia. Un dia como hoy los dejé, no quiero que me recuerden con lágrimas, como aquel que no tiene esperanza, soy la brisa que besa sus rostros. Siempre serán los más importantes, cuando sientan que no puedan más, yo no los dejé de amar, solo no estoy físicamente, pero piensen en esa página bonita que vivimos juntos. Los amo mucho. "Alejandro". Vivirás siempre en nuestros corazones y te recordaremos. Tu madre Yolanda, tu esposa Laura, hermanos Mario, Domingo y Maria, cuñados Ignacio, Verónica y Liliana, sus ahijados Sebastián y Micaela, sus sobrinos Rodrigo, Celeste, Nicolás, Thiziano, Ian, Romina, Celeste y Thiziana, sus tíos paternos y tía materna Ramona y primos Anyelén y Narela, abuelo Maria, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral, al cumplirse 9 meses de su partida.

----------------------------------------Agradecimientos----------------------------------------

----------------------------------------Recordatorios----------------------------------------

----------------------------------------Responsos----------------------------------------

PONCE, HÉCTOR DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/13|. Hermano querido, ya hace 4 años que nos dejaste y te fuiste al Reino del Señor. Pero tu recuerdo está en cada instante en todos los lugares de la casa. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus hermanos, Carlos, Víctor, Norma, Nora, Emma; sus cuñados y sobrinos invitan al responso que se oficiará el lunes 11 de septiembre a las 10 hs. en el panteón familiar del cementerio La Piedad.

----------------------------------------Traslado de Restos----------------------------------------

----------------------------------------La Banda----------------------------------------

----------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------------------

AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Su esposa María Herrera, hijos Juan Pablo y Maira Candela, su madre Carmen, hnos. Coca, Dardo y Chicho y demás familiares, partic. su fallec. sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Jardín de Sol. Casa de duelo Av. Belgrano Nº 532 (LB), sala velatoria Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Querido Coco, ya estás junto al Señor, que brille para ti la luz que no tiene fin". Acompañan en este momento a Marta Cesoni, Belén y Víctor Darío y familia; Rita y familia. AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Querido Coco, ya estás junto al Señor, que brille para ti la luz que no tiene fin". Acompañan en este momento a Marta Cesoni, Belén y Víctor Darío y familia."Querido Coco, ya estás junto al Señor, que brille para ti la luz que no tiene fin". Tu ahijada Flavia, Carlos, Sofía y Victoria. AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus amigos de UMABA participan con profundo dolor el fallecimiento de Coco. Ruegan oraciones en su memoria. AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Lalo y Karina despiden a su vecino y amigo y acompañan a sus hijos en este doloroso momento. AGÜERO, LINDORO JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. La comunidad Educativa de la Escuela de Formación Profesional y Capacitación Laboral Nº 26 Manuel Belgrano participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Prof. Coco. Elevan oraciones en su memoria. DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (PATÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Sus amigosTito Sarquiz, Mabel Herrera y sus hijos Jose y Viviana, participan con dolor su fallecimiento. DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (PATÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Migui Sarquiz, Cristina Hadla y sus hijos participan con dolor su fallecimiento. DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (PATÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. La Empresa Rodeana SA. participa con dolor su fallecimiento. DAVID, GUILLERMO ALBERTO (H) (PATÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Las Empresas Mijovi SRL, Safico SA. participan con dolor su fallecimiento. ROJAS, TELMO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/17|. Toñy Morante acompaña a su querida amiga Teresa por el fallecimiento de su esposo. Ruega a Dios lo colme con su luz y dé resignación a sus seres queridos. SOSA, NICOLÁS GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus primos Víctor Antonio y Juan Carlos Orozco, participan con dolor la partida de esta vida terrenal. Elevan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados ayer en el panteón familiar del cementerio La Misericordia de La Banda. TÉVEZ, ADELINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Lic. Rosita Dargoltz de Mondschein acompaña en estos momentos de dolor al Dr. Luis Roberto Santillán y a toda su flia. Ruega oraciones en su memoria. TÉVEZ, ADELINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Los profesionales y personal del instituto IPAL, acompañan al Dr. Luis Roberto Santillán y a toda su flia. en estos difíciles momentos de dolor. Regan oraciones en su memoria. TÉVEZ, ADELINA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Cuerpo médico, directivo y personal del Sanatorio Jozami SRL. Acompañan al Dr. Luis R. Santillán ante la pérdida de su madre. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------Invitación a Misa----------------------------------------

CORONEL DE FIGUEROA, MARGARITA MERCEDES (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Podrá la muerte cubrirte con su negro crespón, pero jamás en nosotros podrá apagarse la llama de tu amor. Sus hijos María Rosa, José (Gulín), Noemí (Coca); nietos Lucas, Iván y Daniela al igual que sus hijos políticos Juan Fluxha y Marta Juárez invitan hoy a la misa al conmemorarse el primer mes de su viaje al reino de los cielos, a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol. JIMÉNEZ DE BUSTAMANTE, BLANCA HERMINIA (Choly) (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/14|. Su esposo Cacho, hijos Fabián, Antonia, Martín; nietos Guadalupe, Milagros, Lucas y Valentín; hnos. Silvia, Negucha, Hugo, Liliana, Piqui, Pocha, Paco, María, hijos políticos Dorys y Carlos y demás fliares. invitan a realizarse el día Lunes 11/9 a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol La Banda, con motivo de cumplirse 3 años de su partida la Casa del Señor. LLARRULL, AMANDA (Cuca) (q.e.p.d) Falleció el 1/9/17|. Vivirás por siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Sus sobrinos Nene, Butty e hijos Anahí, Chacho, Gastón, Karen y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía Cuca e invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia Santiago Apóstol de La Banda a las 20 hs., al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

----------------------------------------Agradecimientos----------------------------------------

----------------------------------------Recordatorios----------------------------------------

----------------------------------------Responsos----------------------------------------

----------------------------------------Traslado de Restos----------------------------------------

----------------------------------------Interior----------------------------------------

----------------------------------------Sepelios Participaciones----------------------------------------

ACHÁVAL, ELVA MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/17|. Sus hermanos Guillermina, Marta, Rosa, Adriana, Santiago, Daniel y Silvina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9 hs. en el cemenerio Zonal. Cada de duelo Los Nuñez. Dpto. Rio Hondo. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL. AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. Tu tío Domingo Enrique Bagli, tus primos Marcos, Juan Cruz y Lucia participan con profundo dolor tu fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tu mamá María Cristina Bagli, participa con profundo dolor tu fallecimiento y ruega por el descanso eterno de tu alma. AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. En medio de las adversidades de este mundo, conservó la paz en su alma y en su corazón. Fabiana Leiva, sus primos Marcos, Juan Cruz y Lucia, acompañan a la familia Agüero y Bagli por la irreparable pérdida. AGÜERO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Alumnos de la promoción 1980 del Colegio Pedro Francisco de Uriarte. Daniel Ibarra, Graciela Coria, María del Carmen Coria, Rene Coria, Gabi Daher, Fredy Fiad, Héctor Morales, Irma Gómez, Jorge Rafael, Lita Sosa, Luis Azar, Mónica Fernández, Moy Sosa, Nanci Villareal, Patricia Curi, Pedro Martínez, Perico Manzur, Pinti Mattar, Ramon Chazarreta, Roque y Marcelo Sánchez, Rosa Verón, Rusa Chávez, Sara Mastroiacovo, Tati Rodríguez, José y Jorge Jaime, Yeye Coronel, Yony Fiad, Lita y Walter Paz, Nancy Roldan, Inés Prado, Gricelda Coria, Blanca Villareal y Ilda Sequeira, acompañan en tan doloroso momento a Kity Bagli y familiares. Que descanses en paz y goces de la gloria eterna. ÁLVAREZ, RAMONA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Sus hijos Nicolás y Priscila, tus compañeras de A.M.M.A.R. y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 - tel 421-9787. NORIEGA, GERMÁN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/17|. Su esposa Celsa Casimira Saavedra, sus hijos Daniel, Graciela, Sandra, Cesar, Coco, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio de Forres. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162 - tel 421-9787.

----------------------------------------Invitación a Misa----------------------------------------

----------------------------------------Agradecimientos----------------------------------------

----------------------------------------Recordatorios----------------------------------------

----------------------------------------Responsos----------------------------------------

----------------------------------------Traslado de Restos----------------------------------------