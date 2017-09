Fotos Arroyo Salgado: "Veo cómo politizan el caso Maldonado y me acuerdo de lo que viví en 2015"

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado afirmó que existe una "manipulación mediática y política" con la desaparición de Santiago Maldonado, en la que dice ver similitudes con el caso de la muerte de su ex esposo, el fallecido fiscal de la causa Amia, Alberto Nisman. "Cuando veo el nivel de manipulación y mediática política que se lleva a cabo en el caso de Santiago Maldonado recuerdo momentos duros que vivimos con mis hijas. Pienso en el dolor que está atravesando esa familia. Es algo que sucede en un año electoral, como en 2015, cuando había en disputa el final de un proyecto de poder", señaló la magistrada. La jueza aclaró que no puede hacer observaciones sobre cómo se lleva la causa por la desaparición de Santiago Maldonado en el Juzgado Federal de Esquel que encabeza Guido Otranto. No obstante, reveló que se comunicó con el juez para transmitirle que una persona denunció días atrás que vio al joven artesano en una estación del Gran Buenos Aires. "Nos comunicamos con funcionarios de ese Juzgado Federal para decirles que una persona denunció el miércoles pasado en nuestra jurisdicción haber visto a Maldonado en una estación de trenes el día lunes. Nos dijeron que recibieron más de 170 denuncias como ésta. Hay gente que aparece y dice estas cosas y muchas veces busca distraer", apuntó la magistrada. Arroyo Salgado, además, habló sobre el caso del avión que estuvo desaparecido casi un mes y luego fue encontrado en el delta con sus tres ocupantes muertos. "Estamos investigando para saber qué fue lo que pasó en ese siniestro", concluyó.