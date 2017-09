Sebastián Estevanez ve asombrosa coincidencia entre él y su personaje

10/09/2017 -

"Yo lo siento como una señal. Desde que empezamos a grabar, me emociono todo el tiempo", dijo Sebastián Estevanez (46) a Teleshow sobre la asombrosa coincidencia entre la historia de su personaje en "Golpe al corazón", la nueva tira de Telefé, y la propia.

En 1997 el actor sufrió un grave accidente automovilístico en Punta del Este que casi le cuesta la vida: estuvo 18 días en coma, dos meses internado y un año haciendo rehabilitación. Veinte años después revive su historia a través de Rafa Farías, un enfermero viudo que se enamora de Marcela Ríos (Eleonora Wexler) "Mi personaje es un ex boxeador que a raíz de un accidente comienza a trabajar como enfermero y conoce a una médica. A los dos le pasaron cosas parecidas en la vida, ella estuvo ciega y él perdió a su mujer porque una ambulancia no llegó a tiempo. Le quedó el sabor amargo y por eso cambia de profesión, quiere salvar vidas", contó sobre su papel en la novela que se podrá ver desde mañana a las 22.15 por la pantalla de Canal 7, en Santiago del Estero.

El accidente que sufrió la esposa de su personaje tiene un punto en común con el choque que protagonizó él: "Yo no me había dado cuenta, pero después de que fuimos al Fernández a ver cómo trabajaban los médicos y cuando empezamos a grabar, me di cuenta que lo de la ambulancia tiene que ver con lo que me pasó a mí. Cuando me accidenté, los médicos tardaron media hora en llegar porque era difícil acceder al lugar", dijo.

Para ese momento Sebastián ya no respiraba, pero la doctora insistió en ponerle igual un respirador. El actor llegó al hospital al borde de la muerte, con un cuatro por ciento de probabilidades de vida y estuvo inconsciente por casi tres semanas.

El galán asegura que al hacer los libros no pensaron en dicha coincidencia, pero que hoy la siente como una "señal": "Cuando reaccioné, me emocioné, no podía hablar. Me emociono todo el tiempo cuando estoy grabando. Estoy feliz de hacer esta novela", aseguró.

Ansioso por el estreno, Estevanez admitió que le preocupa la repercusión ya que "de eso depende todo", pero que está tranquilo por el contenido.