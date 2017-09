El actor confesó: "Me estimula enormemente el rechazo de los críticos"

10/09/2017 -

Julio Chávez es sin dudas uno de los grandes exponentes de la actuación. Sin embargo en sus inicios no todo fue fácil. En diálogo con el programa radial "Agarrate Catalina", el actor habló de sus primeros años de estudio y las críticas que recibió. "Yo me he formado para que se me abran las puertas de aquellos que me las cierran, me estimula enormemente el rechazo", aseguró.

Sorprendida por la respuesta, la conductora indagó: "¿Fuiste rechazado alguna vez, expresamente?", y Chávez confirmó: "Por supuesto que tuve rechazos. En el primer año del conservatorio, alguien me dijo como evaluación final que cambiara mi forma de ser o que no volviera nunca más".

Luego detalló cuál era la "forma de ser" que le habían cuestionado. "Bastante parecida a la actual, pero menos culta. Era bravísimo, discutidor, pasional. vehemente, sanguíneo, pero sobre todo era ignorante. Un gran ignorante y por suerte me sigo ocupando de que ese animal que tengo vaya adquiriendo mayor lenguaje", concluyó el actor, quien estrenará próximamente "El Maestro", el nuevo unitario de Pol-ka junto a Inés Estévez y Luz Cipriota, además de un gran elenco. Esta ficción lo pondrá en el papel de un bailarín clásico retirado.