Fotos Karina le tiró un palito al "Kun" Agüero desde Twitter

10/09/2017 -

Contra todo pronóstico del corazón, Sergio "Kun" Agüero y Karina la "Princesita" Tejeda les pusieron punto final a sus cuatros años de amor. El encargado de dar a conocer la noticia fue Luis Ventura, quien enunció los supuestos motivos de la crisis que condujeron a la ruptura .

Anunciado el distanciamiento, a los pocos días los jugadores de la Selección Argentina arribaron al país para buscar la clasificación al Mundial de Rusia y una explosiva versión salió a la luz: en los ciclos televisivos Infama y Nosotros a la Mañana contaron que algunos futbolistas del plantel de Jorge Sampaoli habrían sido parte de una fiesta en Pilar, a la que habrían asistido algunas mujeres famosas. Sin dar nombres, dejaron entrever que, entre los deportistas involucrados, estaría el "Kun", ya soltero.

Sin hacer declaraciones personales ante la prensa, la "Princesita" irrumpió en Twitter con un súper picante comentario, que tomó otra fuerza dado el momento personal que está viviendo.

"Hola Kari, estamos con mi hermana por salir de paseo. Es mi último viernes de soltera, jaja. ¿Venís?", le escribió una fanática a la cantante, quien respondió dejando en claro lo que piensa sobre las "fiestitas" nocturnas. "Ja,ja, si es controlada, tal vez. A mí la fiesta de soltero/a, descontrol total, no me va. Eso de las fiestitas no me va a mí’, aseguró Karina, dejando en claro su postura ante esos festejos. ¿Habrá sido una simple respuesta a una seguidora o un palito encubierto?