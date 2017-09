"Estar en Las Termas es como estar en mi casa"

10/09/2017 -

Los organizadores del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, homenajearán hoy a Carmen Barbieri por su aporte a la cinematografía nacional. La capocómica argentina recibirá la distinción esta noche, a las 20.45, en el Centro Cultural y Artesanal Gral. San Martín de manos de Carlos Sciacaluga, presidente de la muestra.

Carmen se encuentra en la "Ciudad Spa" desde julio pasado realizando temporada con "La gran revista norteña", el espectáculo que presenta, de miércoles a domingo, a sala llena, en el Hotel Amerian Carlos V, de Las Termas de Río Hondo.

"Me siento honrada al ser homenajeada en el Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo. Estoy feliz por este reconocimiento a mi trayectoria en la pantalla grande. Recibirlo en Las Termas es como estar en mi propia casa", resaltó, a EL LIBERAL, la intérprete que desde el año pasado trae sus creaciones a este centro turístico santiagueño.

Ella está feliz por estos tiempos de ventura que atraviesa. Y también está agradecida por el apoyo del público santiagueño y de los turistas quienes, desde julio pasado, asisten al teatro del Hotel Amerian Carlos V para ver su trabajo donde está acompañada por grandes figuras, entre las que se destaca Luisa Albinoni, además de artistas termeños.

El cine no es un espacio ajeno para la hija de Alfredo Barbieri. En la pantalla grande descolló en "Las colegialas" (1986), "El telo y la tele" (1985), "Los superagentes contra todos" (1980), "Las muñecas que hacen ¡Pum!" (1979), "Hotel de señoritas" (1979), "El rey de los exhortos" (1979), "Con mi mujer no puedo" (1978), "La guerra de los sostenes" (1976) y "La aventura explosiva" (1976).

Mientras triunfa en Las Termas, analiza una propuesta que recibió para volver al cine junto con su exesposo, Santiago Bal, y su hijo Federico Bal. "Hay una propuesta de los Mentasti (reconocidos productores argentinos) para hacer una película. No tiene nada que ver con la familia, es una historia de un padre y un hijo, que interpretarían Santiago y Federico. Es sobre un amor de juventud con el que el padre vuelve a encontrarse, y ese amor sería yo. No tiene nada que ver con nuestra familia, sólo que los tres trabajaríamos juntos", adelantó Carmen, quien logró limar asperezas con su ex.