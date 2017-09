Odontólogo, ex esposo de santiagueña, preso por abuso de una menor

10/09/2017 -

Un odontólogo de Yerba Buena, Tucumán, se encuentra aislado en el centro de un "huracán judicial", detenido por abuso sexual de una menor de 17 años, compañera de su hijo.

Fue identificado como Sebastián Juliano. El viernes, el fiscal Claudio Bonari solicitó que la Policía allanara dos veces su casa. En el primer operativo se llevaron ropa que será peritada, y que podría tener manchas de sangre. En la segunda ocasión, incautaron videos de las cámaras de seguridad del Bº privado para saber si el encuentro con la joven de 17 años ocurrió allí o en un hotel alojamiento. Según el acusado, las relaciones sexuales fueron consentidas.

El hombre estuvo casado con una santiagueña, con quien tiene cuatro hijos. "Es narcisista, manipulador y violento", afirmó la mujer a La Gaceta.

"Los oprobios judiciales que he vivido en cincos años tras la separación hicieron que viviera un proceso manipulado, con compra de voluntades y con influencias, que me llevaron a buscar la solución de irme a vivir a otro lado. Se me fue todo de las manos al ver tanta impunidad, que es lo mismo que estoy viendo ahora con un delito tan grave. Él se puso en pareja con una funcionaria judicial, hija de una jueza, que influenciaron a fiscales, defensores de menores, psicólogos y jueces. De hecho la jueza, aunque no forma parte del fuero Penal, se lo llevó de la comisaría de Yerba Buena cuando lo denunciamos por lesiones y tenía que declarar", dijo la santiagueña.

Ahondó que el hombre tiene causas por violencia de género, lesiones a una de sus hijas y sustracción de su hijo menor sin autorización, por el que una jueza pidió su detención.

"Con lo que ocurrió ahora temo que vuelva a pasar lo mismo. Esta persona, según peritos de la Corte, es narcisista, manipulador y violento. Deberían buscar un tratamiento para él. No hay leyes que protejan a las víctimas de psicopatías. Si hubiese querido, les iniciaba juicio político a todos los que formaron parte de este aparato manipulado. No disfruto de esta situación, pero lo que hoy se conoce públicamente me da la razón y demuestra lo que la falta de Justicia engendró. Me da vergüenza que la gente que lo fue librando de sus culpas pueda tener la vista al frente".